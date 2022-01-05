經紀藏48條索帶被裁罪成兼囚5個半月　涉廣泛重要性准上訴終院

一名地產經紀於2019年11月在銅鑼灣藏有48 條索帶，被裁定管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪成，判囚5個月2周。他不服提上訴，上訴庭早前駁回上訴，並指控罪中的「非法用途」沒特定內容，而索帶的非法用途眾多。經紀欲向終審法院提上訴，上訴庭今（5日）頒發判辭，認為案中的法律爭議涉及重大及廣泛重要性，因此批出上訴至終院的許可。



上訴人為陳俊傑，控罪指他於2019年11月2日在銅鑼灣波斯富街及羅素街交界，管有48條膠索帶。

上訴庭在判辭指，批准就如何詮釋《簡易程序治罪條例》第17條中「其他適合作非法用途的工具，意圖將其作任何非法用途使用」，上訴至終審法院。

此外，上訴庭就批准另一法律爭議，上訴至終院。該爭議為條文中的「非法用途」，是否局限於鐵橇、撬鎖工具和萬能匙的相類用途。

案件編號：HCMA242/2020