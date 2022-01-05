海洋光譜號乘客等檢測　有人決定落船後集中朋友家暫住避傳播

變種病毒Omicron殺入社區，日前染疫的28歲國泰空姐，正形成一個傳播群組並向社區蔓延，其中9名與群組相關的密切接觸者，原來早於周日（2日）已登上郵輪「海洋光譜號」參加公海遊，衞生防護中心已要求郵輪提早一日結束行程，安排今早（5日）折返。

有船上乘客一行13人參加是次「公海遊」，今早得知船上有密切接觸者，乘客仍顯得平靜，但到餐廳食早餐時，有職員嚴格要求保持社交距離。雖未感恐慌，但她擔心回家會傳染家中小孩，決定離船後全團成員集中到朋友家中暫住，以免不幸染疫連累家人。



▼1.5海洋光譜號情況▼

海洋光譜號今日凌晨接獲衞生署通知，須提早至今早9時回程至啟德郵輪碼頭，由衞生署人員上船為所有旅客及船員進行檢測，並要在周五（7日）進行第二次強制檢測，皇家加勒比將向旅客退回已支付的遊輪票價的25%。

從乘客提供照片可見，部分人在等候安排檢測時，到泳池旁曬太陽，有人未戴口罩。

計劃離船後集中朋友家暫住

林小姐與朋友帶同5名小孩一行13人周日登上海洋光譜號，年紀最小只有4歲。她憶述，昨日已有廣播要求部分人士到客戶服務處集合，至今早7時許房間突然傳來廣播，通知乘客船上有確診者的密切接觸者，須提早結束行程登岸，接受檢測。

她說，今早到船上餐廳進食早餐，未感恐慌氣氛，但排隊時有職員要求按地上貼紙等候，以保持社交距離，執行上較早前明顯較嚴格，並要求乘客用膳後即刻回房等候。她的朋友亦留意到有供應自助餐的餐廳今早實施人流管制，致電熱線希望安排房間用膳，也無人接聽。

對於當局檢測安排，林小姐認為在船上房間檢測，有陰性報告再離開才算理想，否則擔心大量人流聚集碼頭，增加傳播風險。她又指，家中另有小孩，擔心回家後有傳染家人的風險，又認為一般酒店沒有負壓房間，使用餐具及床單等也有機會播疫，故與朋友決定集中去其中一人家中先行暫住。

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兩度登海洋光譜號 均不幸要強檢

林小姐去年10月也曾乘搭海洋光譜號，後來因船員是復陽個案，需接受兩次強制檢測。是次登船前，本港已有Omicron個案流入社區，林小姐說行程早在去年11月底訂下，無意取消旅程，但早已作最壞打算，準備了小孩的故事書、圍棋、UNO 遊戲咭等，一旦船上出現個案須在船上隔離21日，也有玩具供小孩消閒。

雖然旅程提早一日結束，她說「感覺OK」，但仍不滿有部分乘客在觀看表演時仍會除下口罩，部分餐桌僅相距1、2米，防疫措施有待改善。