維園跳舞群組｜郵輪海洋光譜號乘客毋須等檢測結果可離船恐成漏洞

變種病毒Omicron殺入社區，一名28歲國泰空姐返港後染疫，再傳染常到維園跳廣場舞的62歲母親，後者之後傳給舞友及另一舞友的印傭，形成「維園跳舞群組」，當中9名屬空姐母親的密切接觸者，本周日（2日）登上郵輪「海洋光譜號」出公海遊，郵輪今早提早回航。

政府今日下午安排全船3,700人需接受檢測，不過乘客毋須等待結果便可離船，有乘客大惑不解，擔心一旦有乘客受感染會流入社區，「萬一我確診咗，返咗去，成棟大廈同身邊人都會好麻煩」；亦有乘客坦言Omicron避無可避，「你喺望月樓食飯，都唔知隔離個人會咁（確診）架嘛。」



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乘客：點解唔等埋呢？咁我去邊呢？

首批離開郵輪的余小姐表示，今早8時接獲通知需要回航，約下午1時半陸續安排乘客落船接受檢測，不過乘客毋須等待檢測結果便可離開，余小姐對此大惑不解，「檢測做咗5分鐘走得，其實我都擔心，覺得好奇怪，報告結果應該幾個鐘就有，應該好快，點解唔等埋呢？」

余小姐擔心一旦有陽性結果的乘客流入社區，會加劇疫情，「你畀我走，咁我去邊呢？萬一我確診咗，返咗去，成棟大廈同身邊人都會好麻煩，依家逼於無奈都要返屋企，周圍走嘅話會好危險。」

乘客陳太指出，雖然不清楚自己有否與該9名密切接觸者同處過，但所有乘客理應完成接種疫苗，及上船前有核酸檢測報告，認為毋須擔心，「香港任何地方都有機會受感染啦，就好似你喺望月樓食飯，都唔知隔離個人會咁（確診）架嘛。」

黃先生就稱，理解政府安排，冀望乘客離開郵輪後立即回家，「如果真係有事實搵你，咁多人都唔知可以擺邊度，可以理解呀。」