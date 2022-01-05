第五波疫情｜楊潤雄籲全港學校提高戒備　停陸運水運會等大型活動

Omicron疫情爆發，政府今日（5日）宣布收緊防疫措施。教育局局長楊潤雄隨即在社交平台發帖文，呼籲學校提高戒備，嚴格做好防疫工作，同時稱現階段不應舉行大型活動，包括陸運會、水運會等，以及所有非必要的活動。



教育局局長楊潤雄在社交平台發帖文，稱現階段不應舉行大型活動，包括陸運會、水運會等，以及所有非必要的活動。

教評會倡維持半日課 籲學校籌劃提早放農曆年假

楊潤雄續指，疫苗是防疫抗疫的關鍵，學校教職員、適齡學生及家長應盡快接種。他續指，教育局會密切留意疫情的發展，諮詢衞生專家的意見，並與學界保持緊密聯繫。

教育評議會發聲明，建議學校維持半日上課，不安排午膳，以減少人群聚集，又提議學校宜籌劃提早農曆年假期。評議會又指，考評局須因應疫情，檢視2022年文憑試的安排。如因疫情計劃延後開考，須及早通知學校及考生。

另外，評議會建議， 學校應考慮具體措施，如限制未打一針的外來人士進入校園，以防止疫情蔓延至校園內，又促請教育局一旦計劃停課，須及早知會學校，讓學校能有所安排。

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