Omicron｜教育局澄清停課只屬謠言　有校長預料未來一星期是關鍵

隨著香港錄得的Omicron個案上升，不少家長也擔心疫情會再次令子女停課，由面授改為網課，在這幾天家長群組之間亦不時流傳不實資訊，教育局近日澄清指，目前有關停課安排只屬謠言，如果有新安排會盡快公布。本港多名小學校長也指未收到有關停課消息或教育局的諮詢，家長短期內不用太擔心。



情況幾何級數惡化才有機會停課

將軍澳循道衛理小學校長林德育指，教育局方面沒有就傳言般和學界展開正式諮詢，相信未來仍要觀察疫情未來一星期的狀況，如果是一個幾何級的確診人數上升，應該會很快進入正式的諮詢。屆時不排除回復在家網課及考試的安排，特別是小學。

三水同鄉會禤景榮學校李小寶校長直言未收到任何有關停課資訊：「自己並不知任何停課消息，都是看冇新聞報導傳言才知。」她更強調，學校其實已習慣疫情下的新常態，目前校方「行雙軌」，面授與視像教學都有進行，所以如果要停課應該不難應付，不過，若然真的停課，同學重新建立的社交生活、自理及自律等等能力的習慣便會再次中斷。

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停課可於３至５日前通知學界準備

資助小學校長會名譽主席張勇邦，在一個電台節目回應指，津貼小學議會、資助小學校長會，以及官立小學校長協會，近日都沒有被教育局諮詢有關停課的意見。他更表示，暫停面授的安排一但落實，認為教育局最少要在3至5日前通知學界，以便校方調整教學內容。同時學校方亦要作「兩手準備」，應付突如其來的情況。

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