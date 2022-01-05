新冠疫苗｜67歲女子離世前14日內曾打針　衞生署：與打疫苗無關聯

衞生署過去一星期接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名67歲女子，署方調查後，認為沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

截至1月4日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會總結38宗死亡個案，均裁定與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯。



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累計53宗離世前14日內接種疫苗

衞生署今日（5日）公布，截至1月2日晚上8時，本港市民合共接種了超過996萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約489萬名，佔全港12歲或以上人口的72.6%。

衞生署共接獲6,625宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括53宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯，包括過去一星期有一宗67歲女子離世前14日內接種疫苗，被鑑定沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

根據醫管局資料，去年12月6日至今年1月2日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有137.3宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有9.6宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。

79%年滿80歲或以上長者未打疫苗

當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有7.0宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有0.8宗。未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有27.6宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每十萬人有12.2宗。

衞生署表示，根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

政府發言人表示，現時本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約21%，「即該年齡層中有79%的長者正處於高風險狀態，這是相當危險的信號。」呼籲符合接種第三劑疫苗資格的市民盡早接種，至於仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為自己健康着想盡早接種疫苗。