Omicron｜英華小學取消下輪實體小一面試　改收短片　校長賜攻略

Omicron殺入社區，英華小學今日（6日）向早前報讀2022/23學年小一的學童家長發信，指考慮到疫情爆發風險，將取消第三輪實體面試，逾700名早前參與第二輪面試的學童會獲邀遞交不超過三分鐘短片，作為最終甄選依據，一同競逐165個學額。

校長陳美娟解釋，「睇住疫情向緊上」，校方上月尾決定變陣，即原定家長與小朋友一起見校長的「終極面試」會取消，轉為提交預錄影片。她提醒影片「戒浮誇、戒造假」，鼓勵父母同時除罩出鏡、在家拍攝。



逾700人爭165個學額

九龍直資男校英華小學正進行2022/23學年小一生甄選，來年該校共165個小一學額，今年約4000人報名競爭，當中逾700人成功進入第二輪甄選，其中約40多人有在校兄長。

最遲1月16日晚提交不超過3分鐘短片

校方最新公布，為減低家長及小朋友健康風險，以及確保甄選過程公平順利進行，校方決定更改第三輪面試模式，取消實體面試，轉為遞交影片，是該校罕有進行非實體面試。所有進入第二輪面試的申請人會在今日獲發電郵及SMS知訊，申請人最遲1月16日晚上11時須提交不超過3分鐘短片，片中須回答三條問題，超時內容將不獲評分，未有出席第二輪面試或未如期交影片將視為放棄。

校長陳美娟：Omicron疫情向上 不得不「變陣」

校長陳美娟表示，考慮到新冠肺炎變種病毒快速傳播，衛生防護中心認為社區爆發風險非常高，她上月底從新聞得悉專家評估香港或會爆發第五波，故不得不考慮「變陣」:「睇住疫情向緊上，而且好快向上」，與以往疫情穩定向下不同：「雖然話Omicron唔嚴重，但數字係大量，香港始終人口密集，我哋啲小朋友未打針，唔希望因為一個決定、我哋想堅持落去，令到醫療系統有壓力、大家好焦慮或者小朋友返唔到學。」

陳美娟解釋，不想有申請人因檢疫或曾接觸密切接觸者而損失機會，亦憂慮人多聚集或牽連甚廣，同時避免因有密切接觸者或確診者到校而須停課；萬一面試中途遇社區爆發，分批學童或會用不同模式面試，影響公平性，「我想公平啲，如果用Zoom，唔知啲人有無錄，好快趣試題會流失哂，第一個同第一百個會有時間諗，會有不公平」，故希望盡量提供均等準備機會。

只重內容不用特別剪接效果 戒浮誇造假 鼓勵父母同出鏡

陳美娟重申，學校「想收一個家庭」，重視家校合作及家庭教養，建議家長在家不戴口罩以手機拍攝影片，而校方只重畫面聲音清晰及內容，不用特別剪接效果，「戒浮誇、戒造假」。她鼓勵父母同時出鏡，親子活動則讓小朋友自由發揮。

上學年淨流失十多名學生

移民潮下，陳美娟承認該校亦有師生移民，數名老師離職，幸學校一直收到插班生申請，故尚餘插班空缺不多，上學年淨流失十多名學生，現有940多名在校生。她笑言不會「問到真相」，故面試時沒詢問家長有否離港計劃。

至於學校財政狀況？陳美娟重申學校財政暫時穩健，沒計劃下學年交學費。被問到她有否考慮離港？她笑言無法百分百確定將來安排，但暫無考慮離開：「無啊，好愛我的工作，好愛英華呢個崗位，希望幫多啲家庭，覺得好有意義，無諗住走……住！」

疫苗氣泡將擴至學校 陳美娟：僅數名教職員因醫療原因或健康考慮未打針

有傳政府正研究教職員須接種新冠疫苗才可入校，陳美娟說，該校約一百名教職員中，只有數人因醫療原因或健康考慮未打針，校方會按政府最新防疫要求及校董會意見作最終決定。惟她指出，面授對低年級生學習相處及社交十分重要，不希望再全面停課。