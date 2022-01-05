疫苗｜流動貨櫃接種站周五登場　首站黃大仙廟宇廣場　供打復必泰

公務員事務局今日（5日）宣布，第二個新冠疫苗流動接種站將於周五（7日）啓用，並會一連三天在黃大仙廟宇廣場提供服務，方便附近的居民和區內市民，特別是長者，接種復必泰疫苗。
接種車上月投入服務 至今合共接種約5220劑疫苗
首個以接種車形式運作的新冠疫苗流動接種站自上月投入服務以來，為沙田新翠邨、觀塘樂華（南）邨、葵青長康邨及屯門欣田邨服務，合共接種約5,220劑疫苗。流動接種站亦有前往中學，為學生及教職員提供接種服務。
第二個新冠疫苗流動接種站以貨櫃箱形式運作，經改裝後適合作接種疫苗用途的貨櫃箱，會由貨車運送至選定地點，再被放置到地面上提供服務，讓市民在貨櫃箱內的接種間接種疫苗，亦方便行動不便人士接種。
流動接種站上午10時至下午5時開放 有醫生提供諮詢服務
工作人員會在附近空地設立臨時等候區和休息區，現場並會有醫生免費為準備接種的市民提供諮詢服務。流動接種站開放時間為上午10時至下午5時，而最後即場報名時間為下午4時30分。
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