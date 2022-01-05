維園跳舞群組｜國泰空姐爆四代傳播　母早餐2友人染疫再傳2家人

衞生署衞生防護中心晚上（5日）公布，正跟進五宗新初步陽性檢測個案，當中四宗涉及兩個家庭，與免檢疫確診空姐的62歲母親（個案12754）相關，與她在天后陸田園餐廳食早餐的兩名友人，再分別傳染予兩名無一同早餐的家人，四人當中有兩人未接種疫苗。換言之，由空姐母親引發的維園跳舞群組疑爆第四代傳播。

餘下一宗初診陽性個案，屬望月樓群組，是一名居又一村樂景樓的退休婦，於12月30日出現頭痛，1月4日凌晨才送到竹篙灣檢疫中心。



▼1.5天后翠巒閣封區檢測▼



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59歲女飯友再傳染家人 昨仍有在茶行上班

新增五宗初步陽性檢測個案當中，有四宗與空姐母親（個案12754）有關。第一、二宗個案分別59歲和37歲，同住於銅鑼灣天后廟道41號翠巒閣。59歲婦為空姐母親的密切接觸者，潛伏期內沒有外遊。她曾與空姐母親，於徐夕（12月31日）早上一同於天后歌頓道1A號地鋪陸田園餐廳小廚用膳。她沒有病徵，曾於1月4日早上到社區檢測中心進行檢測，同日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其後她的檢測結果呈初步陽性，Ct值大於20，她曾接種三劑科興疫苗。

37歲女為59歲婦的同住家人，近期沒有外遊。她沒有病徵，1月5日凌晨被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其後她的檢測結果呈初步陽性，Ct值大於20。她已接種兩劑科興疫苗。兩名病人均於中環卑利街39號地下榮源茶行工作，最後上班日期分別為1月1日和1月4日。

▼1.5北角和富中心封區檢測▼



舞友62歲退休婦 與和富中心同住男均無打疫苗

另外兩宗與空姐母親有關連的初步陽性檢測個案，分別是62歲退休婦及63歲男子，居於北角和富道49號和富中心15座，兩人都沒有接種新冠疫苗。62歲退休婦是空姐母親的密切接觸者，曾於12月28日至31日期間在維園和銅鑼灣社區中心跳舞，亦有份在除夕早上陸田園餐廳小廚聚餐。她沒有病徵，於1月5日凌晨被送往竹篙灣檢疫中心，同日採集的樣本呈初步陽性，Ct值約20。

與62歲退休婦同住的63歲男，1月4日出現咳嗽，於1月5日凌晨被送往竹篙灣檢疫中心，同日採集的樣本呈初步陽性，Ct值約20。男子於北角國都廣場8樓805室工作，最後上班日期為1月4日。

北角電氣道133號DIVA陸田園餐廳小廚



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陸田園餐廳職員送檢疫

中心另外發現，屯門測量師（個案12767），曾與上述三人於相同時間在陸田園餐廳小廚用膳。中心呼籲，曾於12月31日上午8時50分至9時50分，到陸田園餐廳小廚用餐的人士，盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。中心已界定該餐廳的職員為密切接觸者，並會安排他們到檢疫中心進行檢疫。

▼1月5日又一村樂景樓封區強檢▼



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望月樓群組增至8人 退休婦發病後於1.4始送檢疫

餘下一宗初診陽性個案，屬望月樓群組，是一名退休婦，居於九龍塘又一村達之路36號樂景樓，近期沒有外遊，於12月27日約下午12時半至下午1時45分到望月樓用膳。她於12月30日出現頭痛，1月4日凌晨被安排到竹篙灣檢疫中心，同日樣本檢測呈初步陽性，Ct值大過20，變異病毒株檢測結果待定。病人已接種兩劑復必泰疫苗。換言之，望月樓群組已增至8人染疫。

▼空少違規到望月樓用膳引發爆疫群組▼

