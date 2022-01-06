禁堂食｜譽宴兩周約50組酒席要改期　集團主席：不少員工收入減半

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，政府周五（7日）起收緊防疫措施，再次禁止下午6時後食肆晚市堂食。專辦酒席的中式酒樓譽宴，其集團主席張家豪表示，暫時有近50組已預訂酒席的單位受影響，擔心政府政策持續，影響農曆新年檔期生意，員工只可能返半日，收入也因而減半，「年底被迫減少收入係好無奈。」



食肆晚市禁堂食周五（7日）起實施，今晚將是最後晚餐堂食。正值新一年開始及農曆年底，是新人結婚擺酒旺季。譽宴集團主席張家豪表示，年底幾乎逢周五至日的酒席都爆滿，現時全部需要取消及改期，暫時有近50組已預訂酒席單位受影響。

譽宴集團主席張家豪表示，年底幾乎逢周五至日的酒席早已爆滿，現時全部需要取消及改期。（資料圖片/盧翊銘攝）

擔心疫情持續到3月才得以放鬆

張家豪續說，酒席由上月起大部分日子已爆滿，大約有40至50場，當中三分二為婚宴，其餘的是公司年底晚宴、團年飯，政府公布新規例後，分店電話響過不停，不少人致電查詢及更改時間，「公司最大損失咪係公司飯客，唔少伙計只可能返半日，得返一半人工，年底被迫減少收入係好無奈。」

他不滿港府的防控措施朝令夕改，影響不少市民的生活，「你叫我哋打針就回復生活，我哋即做又最快做，兩年來最配合、最乖，又話打針就無事，但換來呢？要緊就停食肆先，飲食就受晒，停飛又唔見咁快！」他擔心會持續到3月才得以放鬆，單單新年檔期將會損失過百宴會。

林鄭月娥昨公布政策時表示，在內防擴散方面，收緊程度是處理第3及4波疫情水平，以全力遏制市面人流，取消大型活動或非必要聚會，因此晚上6時後全面禁止食肆堂食，以B類、C類、D類運作食肆，每枱人數依次減少至2人、4人及6人。