禁晚市堂食｜陳肇始稱7日後再檢視未提賠償　望「長痛不如短痛」

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，特首林鄭月娥日前宣布，周五凌晨起會全面禁止晚市堂食，多個表列處所例如主題公園、酒吧等，全部要關閉至少14天。食物及衞生局局長陳肇始今日（6日）在港台節目《千禧年代》表示，收緊措施目的為加快切斷社區傳播鏈，希望「長痛不如短痛」在未來14日可控制疫情。她被問及會否向餐飲業提供補助，僅稱現時未知疫情維持多久，政府於7日後檢討情況。



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食物及衞生局局長陳肇始指，因確診者曾到多個地方，社區有未知的潛在傳播鏈，收緊措施目的為加快切斷社區傳播鏈。她形容「落嘅措施係重」，希望「長痛不如短痛」，透過「快、狠、準」的措施在未來14日可以控制疫情，令業界可復業，而公眾可以正常過農曆新年。被問及會否向受影響的餐飲業提供補助， 現時未能夠講疫情維持多久，政府會於7日檢視情況。

她呼籲曾到天后陸田園餐廳的市民盡快檢測，因應確診印傭曾到外傭宿舍及教會等，政府已聯絡印尼駐港總領事館協助，同時呼籲曾到維園等地的市民盡快進行檢測。她指，個案追蹤工作重要，會檢視更好方法。她於商台節目《在晴朗的一天出發》提到確診測量師個案追蹤使用八達通，過往不時有類似情形，在直接問人之外有多個追蹤方法，有時未必太清晰，最重要是找到傳播鏈，強調追蹤時不會放過任何線索。她指，目前沒有資料回答確診測量師當日有否使用安心出行，惟目前到食肆的人士應都有使用。

食物及衞生局局長陳肇始指，因確診者曾到多個地方，社區有未知的潛在傳播鏈，收緊措施目的為加快切斷社區傳播鏈。（資料圖片／盧翊銘攝)

餐飲業界促重推防疫抗疫基金

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華在商台節目指，沒想過政府的新措施「咁辣」，而且影響更「致命」，因為臨近新年本身有不少酒家已為酒席的「鮑參翅肚」已經備料，而且估計措施最少延續一個月，因要作最壞打算，沒有同行認為可在14天內放寬。

他稱，大家都沒想過會全禁晚市，而且最終並非源頭不明，期望7天後可適度放寬，例如7天內沒有源頭不明，可以不用全禁晚市。林瑞華認為，今次明顯問題出於防疫政策失誤，牽涉人為結果，質疑為何業界要為其「埋單」，業界可能「過唔到年」，倡議盡快重開晚市，並考慮重推10萬至20萬元的防疫抗疫基金，援助業界。

有從事按摩業的聽眾簡先生指，過去的農曆年復業後需要到今年的清明節才能回復過往生意額的七成，估計就算今次復業亦需要1至2個月才能適應，希望政府按影響程度作補貼。