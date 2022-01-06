陳肇始指停課對學生身心非最好安排　避答政府須否為防疫漏洞負責

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，特首林鄭月娥昨日（5日）宣布，周五凌晨起會全面禁止晚市堂食，多個表列處所例如主題公園、酒吧等，全部要關閉至少14天，不過未有停課安排。食物及衞生局局長陳肇始在港台節目《千禧年代》指，過往已長時間停課，認為現階段停課對小朋友身心非最好安排。教育局會繼續與持份者溝通，因應疫情作調整。



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食物及衞生局局長陳肇始表示，長時間停課對小朋友身心有影響，特首亦已指示教育局要求加強學校內的防疫措施。她指，教育局會繼續與持份者溝通，因應疫情會再作調整。

Omicron流入社區源於免檢疫的機組人員，被問及政府是否有責任，陳肇始僅稱特首已要求航空公司要提交報告，政府會嚴肅處理事件，而運房局於事後亦已收緊檢疫安排，指「已經處理咗」。

她在商台節目《在晴朗的一天出發》提到，有9名確診患者的密切接觸者登上郵輪「海洋光譜號」，船上3700名乘客及船員已完成檢測，全部呈陰性。而9名密切接觸者及他們在船上的密切接觸者共30人，會送到竹篙灣檢疫中心檢疫。她提到醫護人員士氣方面，陳肇始表示衷心感謝醫護人員幫忙，提到最近疫情有變化，若在過去平靜期間如沒有醫護人員合作，目前又沒有大家盡心盡力的熱情及合作，難以控制疫情至現時狀況。