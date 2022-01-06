一月校內考試學界冀假前續面授　議員指若多區現源頭不明須停課

新冠病毒變種病毒Omicron殺入社區，周五凌晨起全面禁止晚市堂食，主題公園及酒吧等15類表列處所須關閉至少14天，目前中小學及幼稚園仍毋須停課。

教育界立法會議員及教聯會副主席朱國強今早接受商台節目訪時表示， 停課與否須視乎疫情變化，目前本地出現多個傳播鏈，若多區出現源頭不明個案，經專家要研判後，應果斷決定停課，特別是幼稚園及小學。

津貼小學議會主席胡豔芬表示，一月為上下學期交接，部分學校期間正舉行考試，中途叫停考試會有所影響，不少家長也期望維持面授，追趕學習進度，及方便照顧子女。她指，學界傾向不停面授，不過，倘疫情惡化須停課，仍會作出配合。



教育界立法會議員及教聯會副主席朱國強表示， 若果疫情十分嚴重，例如多區出現源頭不明個案，經專家要研判後，應果斷決定停課。（資料圖片)

教育界議員：若多區出現源頭不明個案 應果斷停課

教育界立法會議員及教聯會副主席朱國強表示， 停課與否須視乎疫情變化，目前本地出現多個傳播鏈，若情況十分嚴重，例如多區出現源頭不明個案，經專家要研判後，應果斷決定停課，特別是幼稚園及小學，因小學及幼稚園學生尚未打針，未獲保護。他又重申一旦落實停課，政府應預留至少一至兩日讓學界準備。

為加緊防疫，他指，學校已停止多人參與的活動，例如升旗活動，中學暫停陸運會；以其學校為例，近日圖書館實行分級借書，每日只限一級學生進入圖書館。他又建議，學校可以考慮暫停課外活動、旅行等。

津貼小學議會主席胡豔芬表示，學界不希望暫停面授，目前嚴控防疫，亦暫停會有人群聚集的教學活動。(資料圖片)

津貼小學議會：一月舉行考試、準備下學期教學 冀維持面授至新年假前

津貼小學議會主席胡豔芬表示，學界不希望暫停面授，目前嚴控防疫，亦暫停會有人群聚集的教學活動，以其校為例，取消參觀博物館及太空館的試後活動，希望可以緊守至農曆新年假前。她指，一月為上下學期交接，部分學校在這兩星期舉行上學期考試，中途叫停考試會有所影響；試後老師須批改試卷，以及策劃下學年教學工作。

小學目前維持半日面授，她指，大部分接觸的家長，均期望子女可回校上課，以維持學習進度，亦方便照顧小朋友。不過，她指，一旦疫情惡化，對小朋友健康有危險，及令社會防疫不理想，學界會作出配合，期望政府落實停課前，預留3至5日讓學界準備，例如調整網課時間表，也可讓家長重新安排照顧子女的時間。