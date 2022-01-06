Omicron｜北角培僑中學有學生家長初步確診　停課三天全校檢測

本港新冠變種病毒株Omicron疫情持續擴大，除望月樓群組外，亦出現國泰空姐群組，位於北角的直資中學培僑中學有學生家長初步確診，全校需停課3天及進行檢測。



繼早前屯門梁李秀娛幼稚園低班家長因初步確診，再有學校的學生家長初步確診，位於北角的培僑中學，有學生家長初步確診新冠肺炎病毒，學校昨日（5日）向全校家長發通告，學校將會停課3日，全校學生及教職員需前往檢測中心進行檢測。

🔼🔼🔼🔼有幼稚園家長確診，學校需停課3天👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻Omicron｜屯門梁李秀娛幼稚園有家長初步確診 停課三天全校檢測👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

在1月4日順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園亦有學生家長確診，校方向家長發出通告，學校停課三天，全校學生及教職員需前往檢測中心進行檢測，料最快復課日期為1月10日。

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🔼🔼🔼🔼政府1月5日再度收緊防疫措施！兩2主題樂園及娛樂場所也需關閉兩周👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻收緊防疫措施｜迪士尼、海洋公園等關閉至1.20 稍後公布年票安排👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼