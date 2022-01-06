林鄭研引入居屋漸進式按揭　房委會憂若承擔一半按揭將影響現金流

特首林鄭月娥提出，研究參考新世界房社企「新世界建好生活」的私人資助房屋建議，在居屋分階段承做按揭，將按揭門檻進一步降低。房委會財務小組委員會主席陳家樂今日（6日）表示，將會研究有關建議，但憂慮若房委會初期要承擔物業的另一半按揭，將影響房委會的現金流，若銀行能協助承造有關按揭，則對房委會無影響。



房委會財務小組委員會主席陳家樂憂慮若房委會初期要承擔物業的另一半按揭，將影響房委會的現金流。（鄭子峰攝）

陳家樂形容漸進式按揭涉多因素：剩返嗰半嘅財政承擔喺邊度呢？

陳家樂表示，特首提出漸進式按揭供款，主要是因為新世界旗下房社企早前推出的私人資助房屋項目，他表示需研究房委會能否做到分階段承做按揭，強調當中涉及許多因素，「買家能夠剩係用一半樓價去做按揭，令佢哋易於供款的話，產生嗰個問題就係話，剩返嗰半嘅財政承擔喺邊一度呢？」

他續指，若由房委會為有關業主承擔另一半按揭，憂慮會影響當局的現金流，但若銀行等私人市場能承擔其餘下的另一半按揭，則對房委會無影響。

陳家樂指，房委會會研究和借鏡新世界的資助房屋項目，資助房屋小組委員會亦會商討，若認為有關方法可行，將會提出建議。（鄭子峰攝）

陳家樂續指，房委會會研究和借鏡新世界的資助房屋項目，資助房屋小組委員會亦會商討，若認為有關方法可行，將會提出建議。

新世界早前成立的非牟利房社企「新世界建好生活」，推出私人資助房屋，並提出「漸進式供款」按揭，亦即樓宇成交時，買家只須承造購買單位樓價一半的按揭，餘下的一半樓價的按揭，可在成交後10年內一次過或分階段承造。新世界認為，方案可助買家可在置業初期輕鬆供樓，隨着經濟收入有所增加後，逐漸承造更大份額按揭，漸進式增加每月供款，以較易完成「置業夢」。