林鄭研引入居屋漸進式按揭　房委會憂若承擔一半按揭將影響現金流

特首林鄭月娥提出，研究參考新世界房社企「新世界建好生活」的私人資助房屋建議，在居屋分階段承做按揭，將按揭門檻進一步降低。房委會財務小組委員會主席陳家樂今日（6日）表示，將會研究有關建議，但憂慮若房委會初期要承擔物業的另一半按揭，將影響房委會的現金流，若銀行能協助承造有關按揭，則對房委會無影響。
陳家樂形容漸進式按揭涉多因素：剩返嗰半嘅財政承擔喺邊度呢？
陳家樂表示，特首提出漸進式按揭供款，主要是因為新世界旗下房社企早前推出的私人資助房屋項目，他表示需研究房委會能否做到分階段承做按揭，強調當中涉及許多因素，「買家能夠剩係用一半樓價去做按揭，令佢哋易於供款的話，產生嗰個問題就係話，剩返嗰半嘅財政承擔喺邊一度呢？」
他續指，若由房委會為有關業主承擔另一半按揭，憂慮會影響當局的現金流，但若銀行等私人市場能承擔其餘下的另一半按揭，則對房委會無影響。
陳家樂續指，房委會會研究和借鏡新世界的資助房屋項目，資助房屋小組委員會亦會商討，若認為有關方法可行，將會提出建議。
新世界早前成立的非牟利房社企「新世界建好生活」，推出私人資助房屋，並提出「漸進式供款」按揭，亦即樓宇成交時，買家只須承造購買單位樓價一半的按揭，餘下的一半樓價的按揭，可在成交後10年內一次過或分階段承造。新世界認為，方案可助買家可在置業初期輕鬆供樓，隨着經濟收入有所增加後，逐漸承造更大份額按揭，漸進式增加每月供款，以較易完成「置業夢」。
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