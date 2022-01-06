晚市禁堂食｜酒樓不敢退食材　黃家和狠斥梁卓偉建議：好錯嘅決定

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，第五波疫情一觸即發。政府於本周一（3日）發稿嚴正澄清，從沒有任何計劃於當晚6時後禁堂食後。惟隔日（5日）突然宣布由明起（7日）收緊社交距離措施，包括禁止食肆晚市堂食，令餐飲業界被殺個措手不及。

香港餐飲業協會會長黃家和表示，業界僅食材方面，估計1個月內將損失12億元。同時，臨近農曆新年旺季，食材須提早訂貨，惟未知政府何時恢復晚市堂食，令業界進退兩難，不敢覓然退訂。他亦怒斥政府專家：「梁卓偉今次建議畀政府，做咗好錯嘅決定！冇可能要我哋面對咁大嘅責任！」



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餐飲業界僅食材成本 一個月損失12億元

政府昨日突然宣布明日禁晚市堂食，食肆僅得2日時間處理食材問題。黃家和坦言，急凍新鮮食品、蔬果類、豬牛羊等肉類，目前仍有大量存貨，但不能退回給供應商，斥政府突然煞停，令業界非常困擾。他指，未能及時製作的食材只能丟掉，粗略估計僅食材方面，估計業界1個月將損失12億元。

未知政府何時恢復晚市堂食 訂貨陷進退兩難

最令業界尷尬的是，臨近農曆新年旺季，食材須提早訂貨，但目前未知政府何時恢復晚市堂食，陷入進退兩難的情況。黃家和透露，食肆早已預訂未來數周的貴價食品，否則農曆年間將缺乏食材製作；若取消預訂，若恢復晚市堂食則難以重新訂貨，他狠批政府毫無幫助，「政府冇提到幫受影響嘅行業，我哋就好似自生自滅咁。」

除了食材問題外，黃家和表示，有待解決的問題實在太多，包括人手安排等，坦言「好頭赤。」此外，不少供應商透過代理商取貨或拆貨，並非直接從貨源取貨，亦帶來物流、存貨、退貨等問題，無奈政府突然宣布禁令，時間非常倉促，「1日要搞掂晒。」

梁卓偉建議1日內收緊措施 黃家和怒斥錯誤

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特首林鄭月娥昨日於記者會表示，由於時間緊迫，只有10多小時作決定，沒有和專家開會。但因收到港大醫學院院長梁卓偉的WhatsApp指，要在24小時內收緊措施，因此改變政府對防疫措施的態度。黃家和怒斥：「梁卓偉今次建議畀政府，做咗好錯嘅決定！冇可能要我哋面對咁大嘅責任！」

倫敦大酒樓吸取經驗：我哋預貨好小心

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不過中小型酒樓訂貨量，相較連鎖集團少，影響不太大。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，由於每日新鮮製造，「經過呢兩年疫情之後，我哋預貨都好小心。」他指，僅肉類及蠔豉等海鮮食材不能久存，需於短時期內製作；而部分食材如魚翅等，亦可放在雪櫃冷藏1個月。

此外，確診國泰空姐母親的朋友，為「維園跳舞群組」源頭，或已影響鄰近食肆的生意。記者今日中午路經銅鑼灣維園附近的酒樓，發現無人排隊等位，酒樓內約有1/3的桌椅並無食客。