晚市禁堂食︱酒店業嘆錯失農曆年前黃金檔期　冀政府提供補貼

港府明（7日）起收緊社交距離措施，包括禁止晚6朝5堂食，嚴重打擊酒店及食肆餐飲生意。有酒店業界對措施感無奈，直言令稍有起色行業再面臨困境，錯失農曆新年前的消費「黃金期」，促請政府為受影響行業提供經濟援助及補貼。



禁晚市堂食嚴重打擊生意 令稍有起色行業再面臨困難

香港酒店業主聯會指出，港府無視豁免檢疫漏洞，觸發第五波疫情，繼而收緊防疫措施，令生意稍有起色的行業再次面臨困難，「加辣」再次禁止晚市堂食，對酒店及食肆餐飲生意帶來嚴重打擊。

香港酒店業主聯會：未來14日疫情未能受控 將有大量食肆結業

該會表示，倘未來14日疫情未能受控，預計本港將有大量食肆結業，觸發失業潮，令本港經濟再陷困境，期望政府推出措施拯救受影響行業，提供援助及補貼減低損失。

此外，香港酒店業協會亦代表141名會員，對新措施表示無奈，認為措施欠周全，事前也沒有諮詢酒店業界。該會又指，農曆新年生意對酒店業尤其重要，擔憂新措施嚴重影響期間的酒店餐飲及客房預訂，同樣期盼政府提供補貼助業界生存。

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