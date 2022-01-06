東海薈拉斐特初確診男子　坐染疫國泰空姐母親鄰桌　同時段吃早餐

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（6日）於記者會公佈，超過30宗初步確診個案。其中一宗初確診個案，與早前染疫的空姐母親有關。這名確診者是一位63歲男士，他曾於12月30日於銅鑼灣皇室堡東海薈拉斐特吃早餐，與染疫空姐母親出現該處時間相約。



衞生防護中心及機電工程署代表今日（6日）下午到東海薈拉斐特調查。餐廳門外已亦張貼告示，稱曾有確診者到訪，目前暫停營業直至另行通知。



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張竹君指，兩者坐得較近，而現時起碼有兩間食肆出現傳播，不排除餐廳已出現新傳播鏈。衞生防護中心及機電署代表今日（6日）下午到東海薈拉斐特調查，穿上保護衣的衛生防護中心人員在餐廳內視察，又用儀器在天花板的位置採取樣本測試。

餐廳門外已張貼告示，稱曾有確診者到訪，目前暫停營業直至另行通知。亦公告昨晚（5日）已進行消毒，並棄掉所有已開封或經過處理的食材，及會安排員工接受檢測。門外餐廳保安亦表示，稍後有機會鎖上該層（15樓A）升降機門，不讓其他外來人士經過。