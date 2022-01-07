黃大仙流動接種站15分鐘派完即日籌　市民斥政府谷針卻關接種中心

變種病毒Omicron殺入社區，不少人趕打針，黃大仙今日（7日）起一連三日設新冠疫苗流動接種站，今早10時已有大批市民排隊見人龍， 即日約500個籌在15分鐘內派完，明日（8日）籌號亦於一小時後派光。承辦商今午公布，將會延長加開下周一（10日）服務。

有苦等逾一小時取籌的市民批評，政府以「打針先可飲茶見孫仔」為由谷針，但同時間關閉附近的接種中心，導致居民、長者、有需要人士一窩蜂湧到流動站排隊，但現場提供的疫苗接種服務又不足，要求政府盡快重開中心，紓緩黃大仙區打針壓力。



黃大仙今日（7日）起一連三日設流動檢測站，今早10時已有大批市民排隊築起人龍。（黃寶瑩攝）

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15分鐘派完500籌市民鼓躁

由貨櫃箱改裝而成的流動接種中心今早10時在黃大仙開放，黃大仙廟外一早有大批市民「打蛇餅」排隊，承辦商康健醫療指，今日有約500即日籌，大約15分鐘內派完，市民可繼續排隊領取明日及後日的籌號。

不少人知悉沒有即日籌大感鼓躁，市民林先生表示，由於流動接種站沒有網上約預系統，今早10點便開始排隊，但職員在15分鐘後告知即日籌已派光，他批評今次安排十分混亂，政府放風預告要打針才可進入食肆同時，卻關閉了黃大仙的彩虹道體育館接種中心，「你又話飲茶要打針，咁啲長者咪驚囉，但你又閂咗個中心，成個黃大仙啲人湧過嚟，根本應乎唔到」。

長者：驚去公廁搭車要先打針

蔡太今早帶同外傭排隊，大約一個半鐘才能取籌，她指外傭要打第三針，但黃大仙附近的接種中心已關閉，「無辦法啦，都要打架，排到籌咪得」。

由內地來港的張同學亦排了大約一小時，他半年前在內地接種了兩劑科興疫苗，之後便來港上學，剛好夠半年就打算接㮔第三針，「我看過報告，指復必泰抗體較高，所以第三針改為接種復必泰。」

長者李伯從未接種過疫苗，今次專程排隊想打即日針，「之後一直唔想打，有無效都唔敢講，半信半疑，無計啦，驚去公廁都要呀，搭車都要」。

本港昨晚爆出，逾百達官貴人出席生日宴會，部分人更除罩唱歌，李伯笑言：「佢哋應該打晒針，咁咪當實驗下，如果無人中招，即係隻疫苗勁呀！」

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