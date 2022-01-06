疫苗氣泡｜當局擬重開1至2間接種中心　網上預約延長1周至未來4周

港府日前宣布將會擴大疫苗氣泡，市民到達食肆及表列處所規管的地方，須接種至少一針方可進入。公務員事務局局長聶德權今日（6日)在港台節目《千禧年代》表示，因應近日預約接種人數上升，當局開放多一周的預約時間，即現時可預約未來4周接種疫苗，並最快於兩周內加開1至2間疫苗接種中心。



▼1.4政府公布要擴大疫苗氣泡▼



+ 4

公務員事務局局長聶德權指，現時有10間疫苗接種中心，雖數目上減少，不過開放時間已延長，因此可處理的接種量未有大分別。因應近日預約接種人數上升，當局將開放多一周預約時間，即現時可於網上預約未來4周的時間打針。當局亦將最快於兩周內按需求加快1至2間疫苗接種中心，並會於現有疫苗接種中心增加接種間，加大打針的能力。

他指，預約時間需要確保市民能同時預約第二針，而現時疫苗接種中心的開放時間「已經好盡」，因工作人員需要更早作準備。他亦指，明日亦開始以貨櫃形式打針，希望方便市民打針。

食物及衛生局局長陳肇始在商台節目《在晴朗的一天出發》指，他們正檢視每日疫苗接種情況，強調接種第3劑疫苗重要，當局正研究加開接種中心。她重申市民可在私家醫生及私人機構接種科興及復必泰，在加了2間醫院後，總共13間醫院可接種復必泰疫苗。