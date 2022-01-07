洪為民生日宴共兩人染疫　170人出席賀壽　張竹君：或現兩個源頭

Omicron變種病毒入侵社區。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增33宗確診個案，其中27宗懷疑涉及Omicron。另本港有30宗初步陽性個案。



多名政府官員、議員仍出席港區人大代表洪為民於1月3日舉行的大型生日宴會，其中一名出席者今確診，另有一人檢測初步陽性，分別前後腳抵達及離開宴會。該聚會由傍晚6時許至深夜舉行，有170人參與，當中約70人左右於晚上9時半後抵達，宴會可飲食，會脫口罩，亦無固定座位，當局指，難界定餐廳內什麼位置是密切接觸，加上逗留時間不短，故所有出席人士都要檢疫，他們的家居接觸者亦須短期檢疫。



10名官員出席洪為民生日會。（01製圖）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增33宗確診個案，編號12837至12870，其中27宗帶有 N501Y、T478K，即懷疑涉及Omicron，其他個案仍待調查。另本港有30宗初步陽性個案。

另外，由國泰空姐母親引起的維園跳舞群組持續擴大，其中一名被列作空姐母親緊密接觸者的染疫女友人，其37歲女兒亦確診，個案編號12838，與家人住天后廟道翠巒閣，一直無病徵，於1月5日因列為密切接觸者被送到檢疫中心，5日檢測樣本呈陽性，已接種兩劑疫苗，在榮源茶行（中環卑利街39號號地下）工作，相信是由母親感染。

▼洪為民生日派對涉事餐廳▼



+ 1

該名37歲女子在傳播高危時期，於1月3日晚上9時半至10時15分，出席港區全國人大洪為民的生日聚會。張竹君表示，該聚會在灣仔西班牙餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant由傍晚6時許至深夜舉行，有170人參與，當中約70人左右於晚上9時半後抵達，故要檢疫。

生日宴53歲傳媒人初步確診 與茶行女互不相識

洪為民生日宴再增一宗初步陽性個案，一名53歲從事傳媒的女士，住何文田仁禮花園C座，1月3日於傍晚6時許到8時許出席宴會，期間有飲食及除口罩，於8時許離開過一會兒，9時許重返宴會打招呼，9時半前離開，與確診37歲女子（12838）互不認識，暫未知有無交集或身處同一空間，懷疑感染源頭來自其他地方，但不能排除在宴會受感染。

宴會無固定座位 逗留時間長

由於宴會可飲食，會脫口罩，亦無固定座位，難界定餐廳內什麼位置是密切接觸，加上逗留時間不短，故整個場合人士都要檢疫，他們的家庭接觸者都要短時間檢疫。

茶行37歲女子疑工展會再傳染32歲女子

另外，該名37歲女子（12838）的接觸者亦初步確診，為一名32歲女子，二人於1月2日曾在工展會門口談話15分鐘至半小時，期間有脫口罩飲水，有大機會是感染途徑。該名32歲女子在香港菁英會秘書處工作，1月5日最後上班，住柴灣邨灣畔樓，有打針。當局認為工展會是高危地方，有可能擴散感染，所以曾到該處的人都會列為緊密接觸者，須檢疫及強檢, 包括1月3日到過紅磡站麥當奴、1月4日晚上牛氣。

(《香港01》製圖)

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，至今錄得140宗Omicron個案，由最初2宗源頭個案，已在社區蔓延，國泰空姐染疫母親（個案12754）衍生13宗個案，發現至少有3條傳播鏈存在2代或以上傳播，其中1條是短短在10日內由輸入個案先後傳予母親朋友、朋友丈夫、繼而是同事，造成四代傳播。徐樂堅表示，, 據Omicron特性，倘有一宗個案無有效措施控制，可傳染6至8人，四代傳播所洐生個案是以倍數上升，他不排除社區有隱形傳播鏈，有未被發現市民帶病毒在社區。