國泰空姐母群組增1人中招　居太古北角上班　潛伏期參與70人宴會

Omicron殺入社區，本港今（7日）新增33宗確診個案，其中27宗懷疑帶有Omicron、N501Y、T478K變種病毒株。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午宣布， 國泰空姐母/陸田園群組再新增相關個案，為早前確診患者（#12825）在中信證券工作的同事。此外，印傭群組再進一步擴大，有2名印傭曾在教會活動，與早前確診的印傭（#12805）曾見面，後被發現為初陽個案，故其他印傭亦需送往檢疫中心。



▼洪為民生日派對涉事餐廳▼



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張竹君公布，今日新增30多宗初陽個案。其中1宗為74歲男性，居於太古城燕宮閣，於北角英皇道255號國都商場805室中信證券工作。他的妻子是早前國泰陸田園群組的女確診者(#12841)，為空姐母親（#12574）的跳舞朋友，曾在陸田園餐廳吃早餐。

張竹君續指，他們二人除了屬同事關係外，亦曾在1月1日上午11時半至12時半，參加福建中學校友會，在場人士有60至70人。聚會後到位於北角的百匯軒吃午飯，同場人士亦有60至70人，全部被列為緊密接觸者。由於患者曾出現病徵，到律敦治醫院求醫並發現確診。

▼1.7 竹篙灣檢疫中心▼



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至於印傭群組再進一步擴大，張竹君指，初陽確診個案中，7宗為輸入性相關個案，部分在竹篙灣檢疫中心找出。其中包括第2名確診的印籍外傭，居於大埔美新大廈，當局昨日已為住戶進行強制檢測。患者曾與早前確診者（#12805），曾一同在北角屈臣道2號海景大廈的教會活動。由於患者在12月31日至1月2日晚逗留，故其他印傭亦需送往檢疫中心。

至於另外30幾宗初陽個案中，亦新增第3名印傭。患者居於跑馬地毓城街，曾在1月1日及2日到教會，相信亦曾與確診者（#12805）見面，在當時受到感染。

此外，亦有1名外傭為初陽個案，患者44歲、居於將軍澳安寧花園，在檢疫中心感到不適。

▼1月6日立法會進行消毒▼

