的士荒｜4保險公司加價過萬元　冀保監局接管泰加無縫過渡

的士保險龍頭泰加保險上年末開始出信予的士車主，通知7日後斷保，今日（7日）凌晨開始已有的士沒有保險不能行駛。保監局今早宣布接管泰加業務，下午三時公布詳情。

的士業界今早到政總外示威，要求保監局無縫過渡所有泰加的士保險。有的士車主表示，保監局早前提出可承保的4間保險公司均出「辣招」，加過萬元保費。業界表示仍要看保監局方案如何，暫不敢評論。



的士車行車主協會會長黃羽庭表示，今個星期開始，收到泰加保險通知會在7日後斷保，指保監局「一早知」事件發生，但無即時處理，令車主和司機人心惶惶。他說，聯絡過保監局指可接單的4間保險公司，但部分加價15%至100%不等，大部分保單加價逾萬元。他說，泰加直接寄信予車主，「連經紀都唔知發生咩事」，亦指保險公司一直拖着不審批。

的士車行車主協會主席袁揚威說，昨晚與政府和保監局開會，保監局一直未有正面回應。他期望，泰加保險的一萬張保單能無縫交接，否則若的士無法服務，每日損失3000萬元，認為當日「真金白銀比咗錢」買保險，「冇理由話停就停」。

立法會議員陳恒鑌表示，由前年至今已多次就的士保險問題在會上提出多次質詢，亦有開小組委員會討論事項，歡迎保監局出手，但認為只是短暫解決問題，但未來能否繼續以合理及穩定價錢買到保險，仍需要政府協助。