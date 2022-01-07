的士司機涉圖姦外籍少女　指事主說like me　被告認為意指一夜情

的士司機涉企圖強姦醉酒外籍少女案，今（7日）在高等法院續審，控方播放被告被捕後的錄影會面。被告稱當日凌晨接載到該外籍女乘客，對方只是不斷講：「go go go」、「hurry hurry」等，他便不住向前駛，期間女乘客曾下車並突在路邊小便，之後回家上又向他說：「like me. (喜歡我。)」，他認為對方想「一夜情」，遂開車到陽明山莊附近「攬攬鍚鍚」，他亦脫下褲子磨擦下體。惟他發現對方內褲有衛生巾，最後未有完事。他強調發生親熱行為時，乘客清醒，又說：「褲係佢自己除。」



被告林少峯，54歲，被控於2020年5月16日在黃泥涌陽明山莊附近企圖強姦X（案發時16歲）。

女乘客上車只說GO GO GO

被告在與警方的錄影會面稱，案發日凌晨1時左右駕駛的士，在域多利道接載一名外籍女乘客。女乘客登車後未有道出目的地，僅稱：「go go go」、「hurry hurry」，被告理解向前行駛。他駛至堅尼地城海旁，被告再問對方要去何處，女乘客仍稱：「go go go」、「straight straight」，被告最終駛至灣仔皇后大道東。被告稱當時和女乘客以英語單字溝通，他感到對方有點不開心。

被告林少峯稱獲當日載著16歲女事主心情輕鬆，像遊車河。(朱棨新攝)

指女乘客突下車在路邊小便

他續指，女乘客曾在的士仍行駛時，從後座跨到前排座位，並捉著他的左手去摸她的私處約3、4秒。被告其後把車停下，女乘客下車，他以為女乘客沒有錢支付車資，對方卻突然在路邊脫褲小便，然後返回的士，並坐回後排座位。

被告稱當時心情放鬆當遊車河

由於女乘客上車後向他說：「like me.」被告認為對方想跟他「one night stand(一夜情)」。警員問及「one night stand」的意思時，他解釋是「當做朋友嘅感覺。」又指女乘客向他說「like me」時，他已放鬆心情，當作是「遊車河」。

強調當晚沒有完事

他開車到大潭水塘道、陽明山莊附近，當時乘客向他謂：「i love you」、「like me」，兩人開始「攬攬鍚鍚」，並亙相撫摸。其後兩人脫下褲子，他以下體摩擦女乘客的下體，但強調「無入到去陰道」。惟他發現對方內褲有衛生巾，最終未有完事，兩人便穿回褲子。

被告強調，兩人發生親熱行為時，對方清醒，他沒有強行脫下對方的褲，又說：「褲係佢自己除。」又稱不覺對方受酒精影響。

指女乘客醒來如變成了另一人

由於乘客感疲倦，被告遂打算租廉價酒店的房間，讓對方休息，最終他選擇葵湧一酒店，方便他交更。

他指女乘客在房間入睡後，他因要交更，便返回的士，發現乘客的電話仍在車上。期間，有人致來電，被告便接聽，並以英語稱：「I rent the hotel for her,don't worry. (我租了酒店給她，不用擔心。)」對方問他們是否在中環，被告回應：「no,Central expensive. (中環不了,貴。)」他又稱女乘客醒來後會回電。返酒店時並買了零食等給該女乘客，惟女乘客其後如變成另一人，收拾個人物品後便離開。

案件編號：HCCC75/2021