的士司機涉圖姦外籍醉娃　事主體內棉條消失　下體有不屬她的毛髮

的士司機涉企圖強姦醉酒外籍少女案今（6日）在高等法院續審，控方播放事主的錄影會面。事主稱案發前飲至「斷片」，醒來已身處酒店房間的床，一名陌生男子正攬著她。她隨即離開並通知家人。她返家後發現，當時正值經期，原本使用的衛生棉條亦不見。此外，她亦在下體發現兩條不屬於她的毛髮。



被告林少峯，54歲，被控於2020年5月16日在黃泥涌陽明山莊附近企圖強姦X（案發時16歲）。

曾飲啤酒伏特加及威士忌

控方今播放X的錄影會面，她透露於2020年5月15日晚，到赤柱的酒吧和多名朋友見面。期間，她飲過啤酒、伏特加和威士忌。她飲至「斷片」，已記不起當晚10時半發生何事。

被告林少峯(後)否認一項企圖強姦罪。(朱棨新攝)

醒來遭陌生男子攬著

至翌日早上9時許，她醒來發現自己身處酒店房間，在床上入睡，一名陌生男子正攬著她。她因此尖叫，又問對方是什麼人，對方未有回答。X從該男子手中取回自己的手機和手袋，然後離開，再致電母親，母親和其他家人接X返家。她在會面中形容，該男子為亞裔，年約30、40歲，面色蒼白。

下體發現顏色較黑及較長的毛髮

X返家後，在浴室看到她的內褲有血漬，亦在下體發現兩條不屬於她的毛髮。她在會面中指出，該兩條毛髮較長，其顏色亦比她的毛髮黑。

此外，她當時正值經期，原本有使用衛生棉條，但在浴室卻找不到衛生棉條。她告知母親，母親遂陪同她到醫院進行檢驗。

案件編號：HCCC75/2021