的士司機涉圖姦外籍少女　警誡下反稱事主同意　但其下體未能反應

中年的士司機載著16歲外籍少女時，涉嫌趁對方酒醉，把她載到大潭水塘一帶侵犯。少女醒來見遭陌生中年漢攬住即離開，並告知母親及報警。司機被捕後反指少女主動，並少女同意與他發生「親密關係」，惟他的他的陽具無法進入X的下體，又稱因案發時其陽具未能勃起並早洩。司機否認一項企圖強姦罪，案件今(5日)在高等法院開審。



被告林少峯，54歲，被控於2020年5月16日在黃泥涌陽明山莊附近，企圖強姦X。

事主醒來見遭被告攬著

主控官在開案陳詞透露，女事主X案發時16歲，是一名學生。她於2020年5月15日和朋友在赤柱見面，並飲至大醉，她已不能記起晚上10時半後發生的事。她在翌日早上醒來，發現身在酒店房間的床上，在旁的被告正攬著她。她因此尖叫，拿走電話等便離開酒店，並即致電母親。

X母見女兒未有準時回家，便用手機追查女兒行蹤，發現女兒曾到灣仔、大潭水塘和葵涌一酒店。母親因此到酒店查看，期間收到女兒的電話，她接女兒返家，知悉事件後報警。

被告林少峯稱獲16歲女事主同意才發生親密關係，惟他陽具未能勃起，更出現早洩情況。(朱棨新攝)

被告稱曾撩事主搞野

被告被捕後向警員稱，案發當日凌晨時分在域多利道接載一名外籍女子，他見對方大醉，便「撩佢搞嘢」，並載她到一間酒店的房間，讓她入睡。

惟被告在其後的會面中否認曾「搞」X，反指是X主動。他又稱接載X後，開車到大潭水塘道，在X同意下，兩人發生親密關係，但他的陽具無法進入X的下體，又稱因案發時其陽具未能勃起並早洩。

案件明續。

案件編號：HCCC75/2021