新冠疫苗｜醫學會：長者一聽到唔打針無得飲茶就衝出嚟打針

變種病毒Omicron疫情愈演愈烈，港府日前宣布擴大「疫苗氣泡」，2月24日起要進入食肆等場所，須接種疫苗。香港醫學會會長蔡堅今日（7日）指，最近求診者中有30%是對接種疫苗有憂慮，希望取得豁免證明。當中有人接種第一針後疑患心肌炎，但仍被醫院建議接種第二針。

傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則表示，有長者「一聽到政府講唔打針無得飲茶，唔理自己有咩病、控唔控制得好，就衝出嚟打針」。該會提醒，長期病患人士須留意身體狀況，又促請政府於普通科診所設身體檢查服務。



香港醫學會今日開記者會，作出對本港疫情多項建議。（黃金棋攝）

蔡堅表示，近日求診者中有30%對接種疫苗有憂慮而「求救」，希望獲得豁免毋須打針，包括長者及孕婦。他指部份病人是有理據獲豁免，過去兩星期有四至五個病人獲證明書。他舉例稱「有打完第一針血液中心肌酵素升高好多倍」，估計為心肌炎，但醫院仍建議接種第二針，「產生好大憂慮」。

蔡堅促請政府於普通科門診等設立檢查服務，讓市民接種前先檢查三高等，如有需要免費作心電圖檢查，相信可釋除市民疑慮。

曾祈殷則表示，有市民是「死硬派，愈叫我做（打針）點都唔做」。不過有長者「一聽政府講唔打針無得飲茶」，無視身體狀況就打算接種疫苗，提醒如有不穩定三高等病情人士，要評估身體狀況。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠就指，過去曾為兩個病人開出豁免證明，包括一名40歲病人腦部有先天血管瘤，曾出過兩次血，加上現時有高血壓情況，故提供證明書，建議暫時不打針，再先作檢查。他又稱，部份病人是因心理因素而不想接種疫苗，包括有病人姐夫打針後離世，形容「心理障礙好大」。

(《香港01》製圖)

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