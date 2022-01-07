01直擊｜新科議員入住竹篙灣首晚　邱達根：批評合理、鑽研基本法

洪為民生日宴會爆疫，逾百名出席的高官及立法會議員今日（7日）須赴竹篙灣檢疫中心隔離，包括立法會科技創新界議員邱達根。他接受《香港01》訪問，稱不後悔出席，「無人拎枝槍指住你個頭要你去」，但坦言「Omicron來勢洶洶，大家都要跟足指引」，並指大眾評價是公道及合理。

他約下午3時到達竹篙灣，第一頓晚餐是「青瓜魚飯」，並帶了書本解悶，包括《基本法》。



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立法會科技創新界議員邱達根不後悔出席洪為民生日宴會，「無人拎枝槍指住你個頭要你去」，但坦言「Omicron來勢洶洶，大家都要跟足指引」，並指大眾評價是公道及合理。（資料圖片／歐家樂攝）

花數小時消毒：要搵滴露送飯

科技創新界議員邱達根在周一（3日）出席洪為民逾百人的生日宴會，惟有確診人士同出席宴會，他今日下午3時到達竹篙灣，並稱自己用了數小時清潔及消毒，剛剛吃晚飯後安頓下來，並指自己身體狀況良好，他更有朋友笑言在隔離中心入住後「要搵滴露送飯」。他指太太及小孩或會在明天同赴竹篙灣隔離，但未知最終安排。

邱達根在竹篙灣吃了第一頓晚餐「青瓜魚飯」，稱食物味道可以，（受訪者提供）

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青瓜魚晚飯 評分70至80

外界指檢疫中心的食物很差，而且被子很薄，不夠暖。邱達根在竹篙灣第一餐晚飯是青瓜魚飯，他指自己對食物沒太多要求，覺得飯盒味道可以，並稱飯盒來到時仍是暖的。他指首兩日「無得揀飯」，要第三日才可以點餐，但他聽聞可以送東西入營。

他詫異指來到後與外界觀感有出入，房內設備尚算齊全，記者在電話交談時傳來新聞報道的聲音，有電視、水煲、冷氣等設備。他更謂，被子也是厚的，現時天氣也不凍，自己也帶備了羽絨入住。他稱「不用酒店準則來看，以檢疫角度計，我會評分畀70至80分」。

邱達根指房內設備齊全，「如果以檢疫角度計，我會畀70至80分」。（受訪者提供）

帶《基本法》入住隔離 不後悔出席宴會

除帶備多款消毒物品外，他更帶了羽絨保暖及書本解悶，他在社交媒體更上載了書本的相片，包括《基本法》，並稱「把握時間，好好學習！」

記者問及會否後悔出席生日宴會，他坦言不感後悔，並稱「無人拎枝槍指住你個頭要你去」，但坦言「Omicron來勢洶洶，大家都要跟足指引」，並指公眾評價是公道及合理，著香港人都要小心，跟足防疫指引。