高官政要竹篙灣隔離生活曝光　硬床加頹飯　隔離者自嘲：靜思己過

港區人大代表洪為民周一（3日）舉行生日派對，百多人出席，當中不乏政經名人，己括十多名官員和20名立法會議員。衞生防護中心今日（7日）下午召開記者會時，就表示有出席的人士都要檢疫。



有當日出席生日會的政界人士指，當日晚上9點半後在場的人士，均已經進入竹篙灣隔離檢疫中心，並拍了多張圖片，向《香港01》展示隔離中心的環境。



從圖片所見，隔離中心可謂一視同仁，政界人物和普通市民一樣，均要睡在單人床，備有床褥、被鋪，均先用膠袋包住以確保衞生。隔離單位備有獨立洗手間兼淋浴間，該政界人士晚餐為一個飯盒。

該名政界人士對於要隔離21日表示只能隨遇而安，事到如今惟有「閉關反省」、「靜思己過」。不過該人說，不會責怪主人家洪為民，因洪舉辦生日會時，疫情及社會氣氛均未嚴重，而且洪已經有做好防疫措施。

該人「希望事情可以快啲過去」，趕得及在農曆新年前回家，又指生活用品基本都有，但「無屋企咁舒服，不過入得嚟都預咗」。