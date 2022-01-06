Omicron｜兩印傭確診　僱主憂外傭放假增染疫風險　專家建議咁做

新冠病毒變種病種株Omicron疫情來勢洶洶，本港今日(6日)新增一名居大埔印傭初步確診，她是與早前確診者於教會接觸，由於昨日確診的外傭於本月1日及2日放假時去過屈臣道海景大廈教會聚會，涉及過百人。疫情之下，不少僱主憂慮外傭假日出外增加染疫風險，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指外傭放假出外難避免，建議僱主可以做定以下準備減輕風險。



涉及昨日(5日)確個案的印傭43歲（個案編號：12805），她與僱主及其餘兩名家人同住銅鑼灣東寧大廈。她的僱主是「海洋光譜號」其中一名乘客，亦是另一宗確診個案、即國泰一名女機組人員媽媽的朋友。而該名印傭於本月2日發燒及咳嗽，4日到律敦治醫院檢測，之後到英皇道利都樓的外傭宿舍休息，其後直接由當局送她入院。她主要在東寧大廈工作，曾到維園，並於僱主在維園跳舞時送東西。

教會聚會涉及過百人

印傭在本月1日及2日放假，均去過位於屈臣道海景大廈的教會聚會，涉及過百人。她在本月1日晚上與約7名友人到南記用膳，2日晚上回教會與朋友用膳。當局指在教會與她一同用膳的人會被視作緊密接觸者，目前仍在點算人數，需送往檢疫中心。今日(6日)新增一名居大埔印傭初步確診，她是與早前確診者印傭（個案編號：12805）於教會接觸。

新增確診印傭居住大埔美新大廈，她與僱主及其2名家人同住，已打兩針復必泰疫苗。她在12月31日晚上乘72X巴士到旺角，再乘102巴士到教會，同日晚上與5人在上址過夜，隨後食早餐，再返回教會跳舞，夜晚與4位朋友在教會過夜。

至1月2日早上10時至下午1時在維園與3位朋友進食，下午再回教會，曾見過早前確診的印傭（個案編號：12805），並與對方對談一小時，期間有戴佩口罩，二人曾擁抱，晚上也於教會與其他人一同進食，當局估計因是次接觸而有染疫。此外，印傭在1月3日、5日下午到大元邨街市，其餘時間留在家中，另曾到太和體育館做檢測，被送往檢疫中心。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，的確有不少僱主對外傭假日出外感到擔憂，她說：「首先不要太擔心，香港現時情況仍較外國其他地區樂觀，僱主要知道不能因為疫情而禁止外傭放假。而僱主自己也會出街，今次印傭是在僱主的跳舞群組感染，其實工人自己都會驚，有些年長僱主未必懂得與外傭交代疫情的最新情況，其親友不妨代向外傭說明講解，免卻外傭間互傳不實消息。」

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體諒外傭需要放假

此外，容太建議僱主不妨多向外傭解釋染疫後對身體帶來的後遺症，及自己對他們的關心。如果僱主與工人關係一般，亦不妨趁機會改善，令外傭感受到被關心。「對於經濟狀況較好的僱主，可勸工人早點回家，讓她們在家休息，不讓她們工作，並以現金獎勵。僱主也應體諒外傭，可能需在假日處理匯款、與鄉下親人視象、與同鄉訴苦等平日未必能做的事。提供充裕口罩、消毒搓手液等防疫用品予外傭放假使用。」

光顧無牌食物有風險

由於收緊社交措施，周五起禁晚市堂食，容太指要留意外傭在公園進食的衛生問題，也要考慮他們會吃由其他外傭煮的無牌食物，因為涉及的衛生問題帶來的風險更大。她建議：「政府部門亦需加強巡查外傭經常留連地方，當中是否有人經營無牌熟食買賣？康文署亦要管制他們是否有違反限聚令，每逢假期，就看到他們打開帳幕並除下口罩，而帳幕內的人數是否超過限制？這也需要政府要加強執法。」

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儘快接種疫苗為上策

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤建議除僱主勸喻外傭要儘快接種疫苗，以預防重症外，她說：「我覺得菲律賓及印尼領事館亦都要呼籲外傭打針，我曾有一個案是一名菲律賓女傭完約後，返回菲律賓不敢來港，原因是害怕打針。」

香港僱傭公會主席陳東風建議：「僱主可以將日常例假日改成平日放，例如由星期日變為其他日子，以減少人群聚集，但僱主要考慮自己是否能在平日給工人放假。工人放假外出，當然要督促她們戴口罩，注意個人衛生。而僱主調整例假，也需雙方協商，創造友善工作關係。如果工人留在家裡休息，僱主就要提供適當休息環境，這對大部分僱主，不過有難度。」

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