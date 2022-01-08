洪為民生日宴︱何君堯竹篙灣營外打卡　稱「今夜星光燦爛」

洪為民1月3日舉辦的生日派對，共有19名候任立法會議員出席，包括何君堯，他們全數要被送往竹篙灣檢疫中心隔離。

何君堯今晨在社交媒體上載照片，表示自己已抵達竹篙灣，稱「今夜星光燦爛」。



何君堯Facebook帳戶今晨上傳多張相信在接送巴士上拍攝的照片，部份展示竹篙灣檢疫中心門外有人排隊的狀況，並寫着「今夜星光燦爛 抵達Penny’s Bay」，相信已開始21日隔離。

「洪為民生日宴」風波持續發酵，有份出席的何君堯昨日為此解畫，表示當天下午6時28分到達洪為民的生日宴會，並按規定使用安心出行，親自向洪為民道賀及與在場賓客寒暄片刻後，大約於7時20分離開宴會場地，又稱按停車場的付款票據所示，他在7時33分駕車離開停車場。他稱據了解，出席生日會的確診者是在當晚9時30分才抵達現場，強調他已將有關資料提供予向衛生署的職員，證實他並沒有與該名確診者接觸過。

何君堯赴宴後兩日曾前往深圳晤港澳辦主席、全國政協副主席夏寶龍，引起廣泛關注。他透露，他與夏寶龍會面後經回港易返港，強調將按規定完成餘下5次核酸檢測，並指自己目前感覺良好、一切正常，沒有任何異常情況或病徵出現。他又認為社會不應用有色眼鏡看待當晚宴會，形容當日出席宴會的賓客、宴會主人都是受害者。