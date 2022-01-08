太古城東隅2月起作國泰檢疫酒店　兩餐廳繼續運作

接連有國泰機組人員染變種病毒Omicron後帶入社區，港府早前收緊國泰檢疫安排，機組人員必須到酒店進行7至14日隔離。與國泰屬同一母企太古集團、位於太古城的酒店「東隅」網頁指出，由2月1日起會成為國泰機組人員的指定檢疫酒店，不再接受預訂，而兩間餐廳會繼續運作。東隅指，政府已派員巡查酒店，客房樓層及餐廳有不同空調系統，機組檢疫及酒店餐廳的服務亦分兩隊人提供。



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早前政府收緊國泰檢疫要求後，令國泰一度因未有足夠酒店房間供機組人員檢疫，而大幅削減航班。東隅網頁指出，由2022年2月1日起，香港東隅將成為國泰航空機組人員的指定檢疫酒店，政府已派專責人員巡查香港東隅，確保酒店遵守政府的相關要求，將繼續遵從政府指引及在所有公共範圍進行徹底清潔消毒，確保維持最高的衛生標準。

東隅內有3間食肆，其中兩間位於1樓的食肆會繼續運作，包括西餐廳FEAST，內有提供自助沙律、前菜及甜品，以及咖啡廳Domain，食客只可經由太古城中心2樓的行人天橋前往。位於東隅32樓頂層的酒吧SUGAR則會暫時關閉。東隅表示，客房樓層及餐廳有不同的空調系，服務團隊亦會分作兩隊。

東隅位於太古港鐵站旁，毗鄰太古城中心及康山花園，有行人天橋連接附近多幢商廈，包括太古坊一座及太古坊二座。按酒店網頁資料，共提供331間商務客房及客房，面積介釆8平方米至60平方米，一月的房價介乎665元至1615元。