教育局今舉辦基本法測試　考生：無考國安法　較集中問人大權力

教育局早前公布，所有公營學校新聘任的教師，必須在《基本法》測試取得及格，才可獲考慮聘用。當局今日（8日）舉行第一輪《基本法》測試，有考生指，題目不太困難，沒有詢問有關《國安法》或附件的問題。

考生又比較今次與公務員事務局《基本法》測試，認為今次題目較集中在人大的權力上，15條題目中至少有3至4題是與人大有關。不過考生亦指，今次整體較公務員事務局舉行的測試容易，「有啲係小學常識科都會教，可能想你有基礎知識，唔好講錯嘢」。



教育局今日於伊利沙伯中學舉行第一輪《基本法》測試，並指內容及形式亦參照公務員事務局同類測試，而今日安排是以先導形式為教師舉辦，暫定於2022年2月舉行另一輪測試。今早約10時，有近百名考生進入考場，不少繼續埋頭溫習。

考生至早上11時半陸續離開，有不願意透露姓名的考生指，考試共設15條選擇題，須在20分鐘內完成。她考前以應考公務員事務局《基本法》測試的手機應用程式溫習，不過題目「都有啲唔同」，故部份問題不知如何回答，「唔識做都飛晒」。

考生陳小姐於津貼小學中任教數學及視藝科，她指考場內有接近100人應考，連同掃描「安心出行」等措施，共花了約一小時。她稱數年前亦曾應考公務員事務局的同類測試，認為今次問題較多涉及人大有甚麼權力，「之前個次無咁集中問人大」；而今次測試整體亦較簡單，例如問及區徽是怎樣、包含甚麼元素、有甚麼意義等，「小學常識都會教嘅題目」。

不過陳小姐笑言考前一定要溫習，「唔可以單靠常識就考到」，她則是在網上查閱《基本法》條文來溫習。至於應考的原因，她指雖然未打算轉學校任教，但打算「考定先」，供將來不時之需。被問到將來如果教育局要求教師宣誓或應考《國安法》測試，她亦感擔心，「唔知宣誓之後權利會變成點，唯有見步行步」。

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