港島多地納強檢　維園設兩檢測站　排隊檢測市民：唔想惹到個孫仔

港島區多個地點被納入強制檢測範圍，政府今日(8日)於維多利亞公園設立兩個流動採樣站，為市民提供免費檢測服務。



今早兩個檢測站觀察均有數十市民排隊進行檢測，有不少在附工居住或工作的市民，因曾到過工展會而需接受強檢；亦有長者表示想探望孫仔，接受檢測以求安心。



維多利亞公園設立兩個流動採樣站，分別位於音樂亭及手球場，由早上10時至晚上8時為市民提供免費檢測服務。早上約有數十人排隊等檢測，但輪候時間普遍不需太長。

甄婆婆今早到音樂亭檢測站進行檢測，因曾到公展會而需接受強檢，她指接受檢測可以「穩陣啲」，見孫仔時不用擔心，「唔好惹到佢吖嘛」，加上不想「累街坊」，指如中招會連累整棟大廈都有危險；她又提到，收到安心出行通知，但「唔識睇」，又不知那個地方可進行檢測，一度以為可在中央圖書館進行檢測，惟後來在路人指點下，才得知可於維園進行檢測。

甄婆婆指進行檢測可以「穩陣啲」，見孫仔時不用擔心，「唔好嘢到佢吖嘛」。（歐嘉樂攝）

賴先生於皇室堡工作，因屬強檢範圍而到維園接受檢測，他表示今次是首次進行檢測，並認為安排比想像中好。對於有人或因途經維園前往工作而受到感染，他則表示不感到擔心，即使接種疫苗亦有機會受感染，指最重要是注意衛生，「冇辦法架，儘做囉」。

對於有市民途經維園前往工作而受到感染，賴先生則不感到擔心，指最重要是自己注意衛生。（歐嘉樂攝）

居於南區的黃伯伯因曾到公展會，收到安心出行通知今早到維園進行檢測，亦指不感到擔心，「唔係留好耐啫」，又指已接種兩針疫苗，所以不擔心；又提到有留意政府有官員因開派對而需隔離，黃伯伯認為做法比較差，批評他們講一套做一套，「政府帶頭作用都做唔到，我哋市民更加做唔到啦」。