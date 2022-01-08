洪為民生日宴｜楊子矜非真確診　10多人撤銷檢疫令　100人續隔離

出席洪為民生日宴的港台普通話台主持楊子矜昨日初步確診，惟其病毒量低，入院覆檢兩次後均呈陰性，病毒排序亦與現時流行的病毒有異，懷疑樣本受其丈夫朱偉星診所的科興疫苗污染。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（8日）下午聯同衞生署人員，會到其夫的診所調查後，認為朱為其妻採樣前，曾在辦公桌上為13名病人注射科興疫苗，相信有疫苗溢出致採樣的拭子受污染，「暫時嚟睇，最大可能性就係呢位醫生攞嗰啲拭子嘅時間，佢手度可能真係有啲……喺環境度污染咗一啲科興疫苗」。

衞生防護中心認為，調查後已證實楊子矜非真正確診，因此會撤銷她而衍生的檢疫令，目前有10多人已住竹篙灣，將會安排他們離開。中心亦已取得當日的出席名單，嘉賓數目超過180人，當日有約100人當晚9時半後仍留在現場，亦即與首名確診者同場，因此他們要繼續隔離。



衞生防護中心總監徐樂堅下午2時左右與袁國勇到中環環球大廈6樓的診所調查，他們視察約一小時後步出。

徐樂堅表示，楊子矜的樣本是由私家醫生提取，並送往化驗，衞生防護中心的公共檢測實驗室昨日再次化驗後，仍確認樣本對病毒呈陽性，但變異病毒株檢測，並無出現N501Y、L452R等變異，但卻找到D614的疫苗印記，醫管局亦表示，楊入院後的檢測呈陰性，因為懷疑其樣本受疫苗污染。

朱偉星（右）1月6為妻子楊子矜（左）採樣。（楊子矜fb圖片）

袁國勇表示，兩年前才有D614病毒，惟除後病毒已演變為614G，有關變異病毒現時僅存在於疫苗，因此要到楊子矜丈夫朱偉星的診所調查，而他認為其診所乾淨、管理亦不俗，但朱偉聰周四（6日）為妻子採樣前，曾為13位病人注射科興疫苗，注射和抽取疫苗的過程，均在其辦公桌上進行，「好難避免有一啲疫苗喺外面溢出咗，尤其佢抽個樽嗰時係會有一啲負壓，突然間有一啲疫苗氣花走出嚟，以致環境好可能污染咗。」

袁國勇續指，朱偉星辦公室可能是在開門和關門前後才會消毒，令疫苗殘流，他同日取走診所內的拭子，到化驗室的洗手間為妻子採樣，「我哋有理由相信，我哋未有足夠證據，仍然係做緊好多環境樣本，但係暫時嚟睇，最大可能性就係呢位醫生攞嗰啲拭子嘅時間，佢手度可能真係有啲……喺環境度污染咗一啲科興疫苗」，從而令其妻樣子受污染。

他強調港大微生物學系為病毒檢測後，亦確定帶有D614，而楊的抗體亦無帶有曾受感染IGM、肺片清晰、血液也沒有炎症反應，「我哋好肯定嘅，佢唔係一個真正感染，而我哋覺得呢個係一個疫苗病毒引起嘅……殘流嘅污染，喺個拭子度，造成呢個陽性嘅出現。」袁國勇又補充，已在診所採集環境樣子，預料一、兩日內會有結果。

徐樂堅表示，當日9時半前離座的食客，昨日已被陸續送往檢疫中心，惟楊已非真正確診，因此相關人士的檢疫令會被撤銷，部分人昨日已被送到竹篙灣，將會安排他們離開。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮續指，有10多位已進入竹篙灣的毋須再接受檢疫，另外當局已聯絡今次派對搞手取得名單，有超過180名賓客，正核對他們在場所進行過的活動，初步確定約有100人在當晚9時半後仍然在場，因此他們被列為密切接觸者，要進入檢疫中心隔離21日，其家居接觸者亦要隔離4日，直至雙方的檢測呈陰性為止。

楊子矜丈夫朱偉星是一位家庭醫學專科醫生，他向《香港01》表示，其診所有為病人接種科興疫苗，前日下午（6日）他有帶同診所的採樣工具，趕往位於上環的化驗所，親自為妻子楊子矜採樣，雖然採樣地方並非其診所，但工具也有可能受污染。

朱偉星又提到，若其妻的樣本最終證實是假陽性，「我諗唔止我鬆一口氣，好多、好多人都鬆一口氣啦，起碼𠵱家無端端有成百幾因為Joyce呢個結果，而要排隊入嚟竹篙灣嘅，我諗都會鬆一口氣啦」。

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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▼1.7文田山道仁禮花園B座強制檢測▼

