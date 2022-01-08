疫苗氣泡│接種首劑疫苗人數破500萬　多個中心預約農曆年後仍爆滿

新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，本港疫情第五波爆發，加上政府預告「疫苗氣泡」2.24將擴展至所有食肆和其他處所，近日接種疫苗的市民人數急增，截至今日（8日）晚上8時，接種第一劑新冠疫苗的人數已突破500.1萬人，當中超過313萬人接種復必泰疫苗、超過187萬人接種科興疫苗。



疫苗接種計劃將擴展至16-29歲，當中18-29歲市民可選擇接種復必泰或科興疫苗，而18歲以下則只可接種復必泰疫苗，並且需要有家長同意書。（廖雁雄攝）

16到29歲人士今日起可以接種復必泰。中山紀念公園體育館今早（26日）有不少市民排隊打針。（盧翊銘攝）

根據資料顯示，近日的確診人數急劇上升，加上港府早前提出新措施，市民需要接種疫苗方可到餐廳堂食及出入指定場所，接種疫苗的人數自本月初起急升，平均每日有逾萬人接種疫苗，其中40歲至49歲組群有近87.79%接種一劑疫苗，即有114.2萬人接種，其次為50歲至59歲組群，有82.43%人接種一劑疫苗，117.4萬人接種疫苗，最低的是80歲或以上群組，只有23.53%人接種一劑疫苗。

▼預約接種復必泰疫苗情況▼

▼預約接種科興疫苗情況▼

近日不少人嘗試即日登記接種疫苗，但未來因為接種預約人數急升，未必能夠拿即日籌。截至今日晚上，接種科興的五個中心當中，天水圍(天業路)社區健康中心由下周一（10日）起至下個月（2月）15日的預約已全部爆滿，馬鞍山家庭醫學中心，一月份預約幾乎全部爆滿，於二月部份時間只餘下少量名額。

（疫苗網站截圖）

▼1.7第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用▼



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10名官員出席洪為民生日會。（01製圖）

(《香港01》製圖)

另外，接種復必泰疫苗的名額更少，香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心、西灣河體育館社區疫苗接種中心、香港中文大學醫院社區疫苗接種中心一月份名額全部爆滿，其餘的4個中心只餘下月底極少量名額，而二月份則有部分中心的名額爆滿，有待農曆年假期後才有預約名額。