肺炎疫苗氣泡｜由於新冠肺炎 Omicron 變種近日殺入社區，為了杜絕感染，政府日前就宣布由 1 月 7 日起收緊社交距離措施，除了禁止晚市堂食之外，15類受香港法例第599F章規管的表列處所亦須關閉至少 14 日，當中就包括了好不容易才重開的各大院線戲院。



戲癮難平如何是好？幸好香港人仍然可以訂閱多個串流影片平台，其中最熱門的 Netflix 以及 Disney+ 都不乏大作上架

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《梅艷芳－導演版》獨家上架 Disney+

雖然目前的臨時規定期限僅得 14 日，但按照疫情發展，戲院將有可能經歷超過 1 個月的封禁時間，甚至延長至農曆新年期間；各位戲迷未能入場觀賞歲檔新片，但戲癮難平如何是好？幸好香港人仍然可以訂閱多個串流影片平台，其中最熱門的 Netflix 以及 Disney+ 都不乏大作上架，當中就包括了《永恆族》以及《梅艷芳－導演版》等等。

早前在戲迷圈子熱議多時的港產片億元票房大作《梅艷芳》的加長版－《梅艷芳－導演版》竟然繞過戲院上映、直接宣布會登陸 Disney+ ，而且「分拆」改成劇集形式上架，叫人十分意外（圖 天下一電影）

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Disney+、Netflix近期上架 12 部電影大片推介

留意 Disney+ 以及 Netflix 近期上架、以及即將上架的影片清單，當中不乏千萬大作以及奧斯卡得獎作品，而且更有一部份為串流平台獨家、或在香港戲院未曾上映過的作品；安在家中觀影既可防疫又能過足戲癮，應該會出外開百人派對來得安全👇👇👇

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除了收緊社交措施，特首林鄭月娥早前亦正式公布會於 2 月 24 日擴大「疫苗氣泡」措施，屆時會規定市民在進入食肆堂食前必須至少已打一針疫苗；在新規例實施之後，全港尚有近二百萬人未曾符合進入食肆堂食的資格，相信未來會有更多人考慮接種疫苗；以下就為大家送上👉👉👉有關事項的多項必知資料，讓大家考慮的時侯更清楚目前政府的疫苗措施。