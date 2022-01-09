樂悠咭｜近14%合資格者未申請　要2.27享2元乘車優惠月底前需遞交

勞工及福利局局長羅致光今日（9日）在網誌表示，2月27日起政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）的合資格年齡將由65歲下調至60歲，並擴展至紅色小巴、街渡和電車，惟估計合資格而已申請人口約86.3%，提醒未申請人士必須在1月31日前透過「八達通App」遞交申請，否則將會趕不及如期享用優惠。（附4間臨時「樂悠咭」申請服務中心地址）



勞工及福利局局長羅致光今日在網誌表示，2月27日起政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）的合資格年齡將由65歲下調至60歲，並擴展至紅色小巴、街渡和電車。（資料圖片）

至今共收到約526,400申請 佔1957至1961年出生人口約86.3%

羅致光在網誌表示，八達通至今共收到約526,400份60至64歲人士的申請，估計佔1957至1961年出生人口約86.3%，提醒到了舊曆新年（2月1日）或之後才遞交的申請，或未能趕及在2月27日前收到「樂悠咭」，換言之要遲一點才受惠。

羅致光（中）在網誌表示，八達通至今共收到約526,400份60至64歲人士的申請，估計佔1957至1961年出生人口約86.3%。（資料圖片）

羅致光：想以享用2元優惠慶祝「登六」市民要預早申請

他又指，將於三個月內滿60歲人士亦可透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格申請「樂悠咭」，使他們在年滿60歲當天或2月27日起（以較後者為準）享用該優惠，提醒想以享用二元優惠慶祝「登六」的市民，也要預早申請。

▼「八達通App」申請樂悠咭▼



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羅致光稱，最近碰見很多屬於60至64歲的朋友，他們都期待著2.27開始享用二元乘車優惠，他亦不忘提醒他們仍必須持有專為二元優惠計劃而設，印有相片及姓名的個人八達通卡「樂悠咭」，才可享用二元乘車優惠，而這些朋友大多數會在銀包掏出簇新的「樂悠咭」，說已經準備好使用，有些更告訴他已經用這個新的『身份認證』享用例如主題樂園等個別其他機構主動提供的優惠。

很多屬於60至64歲的朋友都期待著2.27開始享用二元乘車優惠，我亦不忘提醒他們必須持有專為二元優惠計劃而設，印有相片及姓名的個人八達通卡「樂悠咭」，才可享用二元乘車優惠，而這些朋友大多數會在銀包掏出簇新的「樂悠咭」，說已經準備好，有些更告訴我已經用這個新的『身份認證』享用主題樂園等個別其他機構主動提供的優惠。 勞工及福利局局長羅致光

這些朋友們大多數會在銀包掏出簇新的「樂悠咭」，說已經準備好在二月二十七日起使用，有些更告訴我已經用這個新的『身份認證』享用了例如主題樂園等的個別其他機構主動提供的優惠。

4間臨時「樂悠咭」申請服務中心分布港九新界

羅致光稱，為協助60至64歲的合資格人士盡快遞交申請或補交申請資料，負責發咭的八達通已經自本月3日起設立下列4間臨時「樂悠咭」申請服務中心：灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室；旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-1918室；天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室；及沙田大圍顯和里5號顯徑鄰里社區中心2樓會議室。

各服務中心辦公時間為星期一至五上午九時至下午八時及星期六上午九時至下午一時，星期日及公眾假期休息，市民如就申請「樂悠咭」需要協助，可於辦公時間內到訪服務中心。

至於65歲或以上受惠人士，可繼續使用現有不記名長者八達通或個人八達通享用二元乘車優惠，政府將另行公布他們申請「樂悠咭」的安排。