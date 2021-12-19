家居照顧服務陷人手短缺樽頸　羅致光：居家安老應是安老服務主體

社會高齡化，安老服務需求日趨緊張。勞工及福利局局長羅致光今日（19）發表網誌稱，日間照顧服務的樽頸位是地方和處所，家居照顧服務的主要樽頸是人手。他指，即使政府可以成功爭取到資源增加服務，但仍要解決以上兩大樽頸問題，而雖然政府增加了資助而機構亦提高了薪酬，但安老業人手短缺依然嚴重，以家務助理員為例，過往幾年的空缺率仍然維持在18%至21%之間。

他重申，由1977年的《安老服務綠皮書》及1979年的《社會福利白皮書》開始，已清楚表明「居家安老」應是安老服務主體，亦是日後每次檢視安老服務政策及規劃時都會重新強調的重點。



日間護理服務平均輪候時間由18年底12個月縮減至上月的8個月

在日間護理服務方面，羅致光稱，在現屆政府任期開始時，由於日間護理服務短缺，需求急速增加，因此輪候時間於2018年底升至12個月， 礙於短期內難以即時興建日間護理中心，所以政府便透過「長者日間護理單位買位計劃」在這些符合資格的安老院設立日間護理單位，至今已設立7間「日間護理單位」。羅稱，到最近幾個月，日間護理服務的平均輪候時間已稍為紓緩，截至2021年11月底，更縮短至8個月。

他又提到，「綜合家居照顧服務」及「改善家居及社區照顧服務」都為體弱長者提供家居照顧服務，現屆政府將名額由2017年7月的8,365個增加至2021年4月起的13,365個，增加達60%。輪候時間由2018年的高峰期18個月，大幅減低至最近的平均5個月。雖然仍與「零輪候」時間有一段距離，但已是近8年以來輪候時間最短。

日間照顧服務樽頸是地方和處所 家居照顧服務樽頸是人手

羅認為，日間照顧服務的樽頸是地方和處所，家居照顧服務的主要樽頸是人手，而政府透過整筆撥款資助制度，參照相關職位的中點薪級，自2018-19年度開始將嚴重短缺的職位的資助額提高兩個薪級點，以一名家務助理員為例，其中點薪金現時為每月17,675港元，在整筆撥款資助下提升至20,035港元。

提高薪酬後人手短缺仍嚴重 家務助理員空缺率維持18%至21%

不過，由於服務需求在幾年內大幅度增加，人手要求亦相應大幅度增加，雖然政府增加了資助，而機構亦提高了薪酬，人手短缺依然嚴重，空缺仍然高企。以家務助理員為例，過往幾年的空缺率仍然維持在18%至21%之間。