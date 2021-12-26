童樂居虐兒案｜羅致光稱震怒促社署徹查　不排除取消施襲者註冊

香港保護兒童會轄下「童樂居」發生職員涉虐兒事件，至少18名幼兒被施襲，3名女職員涉嫌虐兒被捕。勞工及福利局局長羅致光今日（26日）在網誌表示，事件令人震怒和心痛，已督促社會福利署深入和全面徹查事件，包括檢視機構對服務的日常監察和員工督導方面有何缺失和須改善的地方。



促社署徹查營運機構有否疏忽管理

特首林鄭月娥昨日（25日）在社交媒體發文，形容個案令人髮指，又要求勞工及福利局局長羅致光，督促社會福利署徹查，檢視虐兒事件有否涉及該受政府資助院舍或營運機構管理上的疏忽。

勞工及福利局局長羅致光今日（26日）在網誌表示，事件令人震怒和心痛，已督促社會福利署深入和全面徹查事件。（資料圖片）

羅致光：絕不容忍任何傷害兒童行為

羅致光今在網誌強調，政府非常重視兒童福祉，絕不容忍任何傷害兒童行為，社署會繼續密切與家長及機構跟進，並就機構提交的報告和跟進計劃檢視及實施所須改善措施，若社署署長認為個別幼兒工作員不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名，視乎各方面調查結果，社署不排除會引用相關規定採取行動。

今年《施政報告》已表明政府將推展強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作，羅表示引入強制通報規定的立法工作已經開展，同時會向有關專業的工作者提供適當培訓，以提升他們及早發現和處理虐待兒童個案的能力。

香港保護兒童會在位於旺角砵蘭街387號的院所「童樂居」內，有職員於上周五(17日)，涉嫌虐待多名嬰幼兒。（童樂居網頁圖片）

分享如何度過「拳擊日」 羅致光：買兩件新鮮出爐蛋撻到海旁嘆下

此外，羅致光亦分享其兒時聖誕經歷，指家中沒有特別的聖誕節氣氛，也沒有聖誕禮物，更一度不明白為何聖誕節翌日稱為「拳擊日」（Boxing Day），後來才知道是拆禮物日或是送禮物日的意思。至長大後，他指只知道要買禮物給後輩和長輩，從來沒有送禮物給自己的「習慣」，覺得需要對自己好一些時，就是「去一間自幼已熟悉的茶餐廳，買兩件新鮮出爐的蛋撻，到海旁坐低『嘆下』」已心滿意足。

從來沒有送禮物給自己習慣，覺得需要對自己好一些時就去一間熟悉的茶餐廳，買兩件新鮮出爐蛋撻，到海旁坐低嘆下，已心滿意足。受環球疫情影響，今年聖誕氣氛不似過往，但大家都可以對自己身邊的人和對自己好一些，即使只是一聲問好、一首樂曲，都可放鬆心情，面前的2022年，希望是「易寧易易」年。 勞工及福利局局長羅致光

冀明年「易寧易易」 羅致光寄語對身邊人及自己好一些

他認為，受到環球疫情影響，今年聖誕氣氛不似過往，寄語市民可以對身邊人和自己好一些，亦希望明年是「易寧易易」年。