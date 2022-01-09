禁堂食｜梁卓偉指倘再有源頭不明個案　須考慮停課、全民在家工作

第五波新冠病毒疫情在港蔓延，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（9日）在無綫節目《講清講楚》表示，最新收緊防疫已做到快而到位，但一旦再有源頭不明個案，要考慮是否進一步採取更多社交距離措施，包括學校提早放農曆新年假期、推行更大規模的在家工作安排等。



政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉。（資料圖片）

梁卓偉表示，倘沒有任何防疫措施，Omicron可由1人傳染給6至10人，平均中位數為8人。他以空姐群組為例，累計逾20人染疫，其中空姐的媽媽傳染給7人，但收緊措施後，即時傳播率減少至2至3人，相信措施初步有效，未至於出現海嘯式爆發，但強調未走出危險期（即爆發後14至21日）， 最新染疫的理貨員仍然源頭未明，未知是否有新的隱形傳播鏈，情況令人較擔心，需檢視新收緊的社交距離措施能否有助截斷傳播鏈。據他評估，現階段肯定仍有傳播鏈，但視乎有多少及能否撲熄，仍視乎未來10日的危險期。

至於有一名機艙清潔工初步確診，他指出患者是否曾與機組人員接觸，還是機艙的座位、洗手間有殘餘病毒，能找到感染源頭較好，直言一旦再有源頭不明個案，當局要考慮需否推行更多社交距離措施，例如學校提早放年假、推行大規模在家工作。

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政府期望透過收緊社交措施，「快狠準」切斷社區傳播鏈，梁卓偉認同「快就肯定好快」，亦有言論批評措施太狠，坦言快而到位的措施背後，「受影響人士的確好陰公，有潛在經濟損失，食肆訂食材唔係今日取消，就可以聽日唔送貨。」他認為政府可考慮如何公平分攤風險及承受的損失。

對於機組人員豁免安排，他認為本港絕大部分食物靠外來輸入，貨機仍有需要，但客機去貨機返絕不是預計中的運作模式，形容這是企業及監管責任。

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