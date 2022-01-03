基層團體就醫療藍圖提四大目標　梁卓偉倡設法定統籌局達協同效應

食物及環境衞生局今年內將就「基層醫療健康發展藍圖」進行諮詢，有團體就藍圖提出4個具體目標，包括宣傳健康知識、進行疾病預防、早期介入以及社區復康服務。基層醫療健康發展督導委員會成員之一、港大醫學院院長梁卓偉指，現時最重點是落實針對基層醫療，成立法定醫療統籌局，作為推動基層醫療政策。

至於被問到他即將離任港大醫學院院長一職，他直言「我都仲有大半年做緊呢個崗位，所以𠵱家淨係講呢個崗位嘅事，我轉工嘅時間係遲過任何一個第六屆嘅特首，𠵱家都未有特首候選人出嚟呢，我更加無需要去交代7月10之後嘅工作。」



食物及環境衞生局於今年內將就「基層醫療健康發展藍圖」進行諮詢，藍圖將根據地區為本、公私合營、醫社何作等原則，循整合服務、強化監管、增加培訓等著手，提升港人健康及紓緩醫管局壓力。

香港社區組織協會就藍圖，聯同長期病患者關注醫療改革聯席及老人權益聯盟，今日（3提出「基層醫療健康願景」，表達長期病患者及基層長者對醫療健康的期望。

聯席冀藍圖優化公共資源運用 以較少成本讓更多人受惠

聯席經與長期病患者及基層長者討論後，提出一系列願景。其中包括在健康資訊、資源運用、無逢服務、醫社連結等。聯席指，不少市民期望可有途徑可更容易取得健康資訊，藉此有效地預防疾病，並有充足的知識及方法應對疾病；並期望當局有充足先資格加強基層醫療服務，優化公共資源的運用，利用較少醫療成本讓更多人受惠。

四大目標包括加強醫社連結 增疾病預防

聯席就基層醫療健康提出4個具體目標，包括宣傳健康知識、進行疾病預防、早期介入以及社區復康服務。當中建議政府應訂立健康指標，及提供每年的健康檢查、透過整合現時由不同機構所提供的復康服務，善用社會資源，加多醫社連結；設立社區藥劑服務，方便社區内的長期病患領取藥物，減低病患者於公立醫院藥房的輪候時間等。

團體亦建議，政府將病人自助組織納入基層醫療健康系統中，讓病人可更有效獲取資訊。政府亦應將病人自助組織納入服務及政策諮詢架構，視病人組織為合作夥伴，邀請其加入服務策劃工作。

港大醫學院院長梁卓偉指，現時最重點是落實針對基層醫療，成立法定醫療統籌局，作為推動基層醫療政策。（李澤彤攝）

梁卓偉充分認同聯席建議 稱醫療統籌局可與地區康健中心達協同效應

基層醫療健康發展督導委員會成員之一、港大醫學院院長梁卓偉亦有出席，他充分認同聯席所提出的建議，又指不少為「老大難」的問題，故認為現時最重點是落實針對基層醫療，成立法定醫療統籌局，作為推動基層醫療政策。他又指，政府未來將就民政事務局重組架構，期望屆時可以充分利用，與地區康健中心做好協同效應，讓病人在區內得到適切醫療服務。

將離任港任醫學院院長 梁卓偉：暫無需交代7月10之後嘅工作

梁卓偉於今學年完結時正式離任，將獲委任為賽馬會慈善及社區事務執行總監。被問到未來的工作，他就直言「我都做有大半年仲做緊呢個崗位，所以而家淨係講呢個崗位嘅事，因為我轉工嘅時間係遲過任何第六屆嘅特首，所以到而家都未有特首候選人出嚟呢，我更加無需要去交代7月10之後嘅工作。」