疫苗｜梁卓偉倡安老院預設默許機制　長者沒拒絕即打針　谷接種率

港府近期大力谷針，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（9日）在無綫節目《講清講楚》表示，長者屬接種疫苗最優先群組，但接種率仍較低，重申接種非僅為了「同孫仔飲茶」，也是為了「保護孫仔」。他又建議把每個接種中心的接種容量翻倍及延長服務時間，亦正研究讓醫科生及護理學生加入接種行列，在未來三個月把接種率推到最高。



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梁卓偉引述疫苗接種數據，指接種後對原病毒株的保護力好高，但對Omicron效用減低，接種兩針後，有6至7成效用防重症及死亡；接種三針復必泰及科興疫苗，分別有9成半及7成效用防重症及死亡，接種兩針科興及一針復必泰疫苗，則有8成效用防重症及死亡。

他續指，打兩針後六個月，效用幾乎跌到零，接種三針復必泰疫苗後3至6個月，保護力增至8成；接種三針科興疫苗，保護力只有2成；兩針科興加一針復必泰，保護力則達3至5成，故強調必須接種第三針疫苗防感染。他坦言，03年沙士口號為「洗手洗手洗手」，今次的口號應為「打針打針打針」。

梁卓偉認為，長者是疫苗接種的優先群組，但接種率仍較低，80歲或以上群組接種三針人口只有3%。（資料圖片）

梁卓偉籲長者快打針：不只同孫仔飲茶 亦為保護孫仔

梁卓偉認為，長者是疫苗接種的優先群組，但接種率仍較低，80歲或以上群組接種三針人口只有3%，坦言「如果真係出事係呢個群組，死亡及重症係後生仔女的 10倍」。面對長者仍有疫苗猶疑，他重申「不只係同孫仔飲茶，你都希望保護孫仔，空姐媽媽20幾人群組都有好幾個孫仔，孫仔喺邊度惹呢？唔通去跳廣場舞咩？而是爺爺嫲嫲去跳玩廣場舞，再惹俾仔女，再惹畀孫仔囉。」

（打針）唔只係同孫仔飲茶，你都希望保護孫仔，空姐媽媽20幾人群組都有好幾個孫仔，孫仔喺邊度惹呢？唔通去跳廣場舞咩？而係爺爺嫲嫲去跳廣場舞，再惹俾仔女，再惹畀孫仔囉。 政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉

長者院舍流感針行「OPT-OUT」 接種率達95%

梁又指，以往在長者宿舍推廣接種流感針是很成功，接種率達95%以上，但今次做得不好，建議推行「OPT-OUT」（預設默許）措施，即除非長者或其家人拒絕，否則協助接種，強調「食越多藥，染疫而死亡風險最高，更應該接種」。

港大接種中心今起每日接種量倍翻至600針 研醫科生及護理學生助接種

被問及接種中心安排時，他直言「我哋跑緊馬拉松，呢個馬拉松係比較吃力，路段去到最高的山，無人爬緊山、已經喘緊氣，不停向後望，因為會碌落山」，故現階段不會評估過去措施，但稱港大接種中心今早9時已把每日300針增至600針，且首星期預約全滿，反映需求很大。他鼓勵每個接種中心把接種容量翻倍、延長接種時間，避免出現一籌難求情況。他又指，數天前已收到政府電話，希望讓醫科生及護理學生加入接種行列，現正研究保險、監察等細節，坦言數間院校都願意幫忙，期望在未來三個月把接種率推到最高。

此外，梁卓偉批評復必泰總代理復星仍未申請降低接種年齡至小學生，令本港小童無法接選擇保護力較強的疫苗，美國輝瑞也如是，直言面對百年未見的疫症，「有疫苗你唔去幫香港人，搵疫苗畀細路仔打，我覺得呢兩個藥廠極度不負責任」，促請藥廠盡早交代。