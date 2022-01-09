大埔美新大廈爆疫　初確診患者單位疑加套廁中招　6至24樓D室撤離

新冠疫情出現大反彈，Omicron變種病毒殺入社區。繼早前大埔美新大廈內有印傭、其僱主及少主染疫外，他們樓上的D室有住客初步確診，涉及一名66歲獨居長者，座向與他們相同。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（9日）到場視察後，認為大廈出現垂直傳播，故6樓至24樓的D室住戶應強制撤離作檢疫，涉及19戶。

翻查資料，對上次在大廈展開大型撤離行動，已是去年5月4日的荃灣荃威花園，當時因為一名新來港的菲傭感染N501Y變種病毒。



繼早前有印傭及其僱主一家染疫後，大埔美新大廈再有初步陽性個案，涉及一名66歲獨居長者。（鄭子峰攝）

確診印傭5D單位3人染疫 與10D室互不相識

一名印傭（#12854）早前確診，及後她的僱主及13歲少主亦初步陽性，合共涉三人。當中其僱主曾在1月3日晚，與丈夫看張敬軒演唱會。

除了上述單位出現確診個案外，美新大廈同座向單位亦有住客驗出病毒，出現垂直傳播。新一名初確的患者是66歲退休女士，獨居住在10D室，她並無病徵，已接種兩劑科興疫苗。而先前個案住在5D室，兩戶互不相識，並無明顯接觸歷史，亦無去過共同空間。

資料顯示，該名印傭（#12854）屬於空姐引爆的跳舞群組，她曾與另一名外傭（#12805）去過北角海景大廈教會，而12805號是一名舞友的外傭。

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新染疫單位曾加裝套廁 淋浴處U型隔氣乾涸

經視察後，環境保護署稱大廈在2018年曾剛完成維修，並更新了所有渠管，故渠管「完好無缺」。不過，10D單位曾進行改動，其中一間房加裝了套廁，而套廁內亦新加了渠管，故與其他單位有出入，估計或因此造成傳播機會。

袁國勇：可能出現「煙囪效應」 病毒經污水渠向上升

袁國勇表示，大廈出現垂直傳播，5D室三位確診病人的病毒，很可能傳播予10D室的初確女士。經檢視後，他認為暫時的最大可能性是出現「煙囪效應」，即暖空氣經污水渠向上升。他解釋，由於10D單位曾改裝廁所，而其淋浴處無被使用，故地渠的U型隔氣彎乾涸，特別在開抽氣扇時產生較強的負壓，故令污水渠的空氣走入屋內，繼而使10D室女士受感染。

袁又指，由於喉管的空氣會在天井走出，高層單位有可能受「擾流效應」感染，故6D室至24D室住戶應撤離。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇視察後見記者。（鄭子峰攝）

美新大廈今晚再封區檢測 4樓老人院毋須撤離

衛生署衛生防護中心總監徐樂堅指，會盡快展開撤離行動，並會在今晚重新封區強制檢測。

徐樂堅又指，雖然大廈4樓是老人院，但經了解後，相關系統及渠管被分隔開，故最高風險是5樓D室以上的單位，而5樓以下風險則較低，但強制檢測行動將會涵蓋有關住戶。

▼2021年5月5日 荃威花園R座撤離▼



皂水抹喉管可找出潛在「煙囪效應」或「擾流效應」風險

「煙囪效應」或「擾流效應」在過去兩年疫情期間，也曾觸爆個多個組群。有專家曾指，想測試喉管有否出現滲漏或漏氣，最簡單方法可將肥皂水塗抹在喉管的接駁位，如喉管並非密封、即漏氣便會產生氣泡。

為免大規模社區擴散，專家亦多次提醒市民勿讓Ｕ型隔氣因乾涸，而未能發揮隔氣作用將細菌散播，應定時向廁所的隔氣彎管倒入清水，保持其濕潤即可，但無需倒入漂白水。

對上一次撤離行動於去年5月 涉荃灣荃威花園逾220戶

翻查資料，對上次在大廈展開大型撤離行動，已是去年5月4日的荃灣荃威花園，當局宣布，將病人居住的大廈（荃威花園Ｒ座）所有樓層單位沒有病徵的住戶送往檢疫中心，涉及逾220個單位，並在5月5日早上安排撤離。

當時因為一名新來港的菲傭感染N501Y變種病毒，並住在荃威花園R座的僱主家中，故全幢大廈居民要撤離檢疫。