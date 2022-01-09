Omicron｜大埔住宅內播毒揭家居檢疫風險大　梁子超：形同投降

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，檢疫施疫快將爆滿離營供不應求，食物及衛生局長陳肇始日前提到疫情嚴峻，如備用的檢疫酒店用盡，當局將考慮家居檢疫。不過，本港居住環境狹窄，且單位改動不一，疫情至今已累計出現最少8宗涉及大廈的環境或垂直傳播，即所謂煙囪效應或擾流效應，受影響的住戶均需緊急撤離，包括今日的大埔美新大廈。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，家居檢疫存有高度傳播風險，並非最佳做法，未嘗試其他隔離安排前便旋即推行，「等於自己舉高手投降」。他建議港府可徵用或租用抵港人士隔離酒店閒置房間，供確診個案的密切接觸者檢疫，倘最終全告飽和，家居檢疫應是最後一步，「係無辦法之中嘅辦法」，但同時需妥善考慮同住者的防疫安排、監測及相關支援。



陳肇始指檢疫設施爆滿後 密切接觸者家居檢疫

疫情愈趨嚴峻，食物及衛生局長陳肇始日前表示，本港檢疫設施緊張，由於Omicron變種病毒傳播速度很快，1或2宗個案可衍生100多人感染，竹篙灣檢疫中心大概已動用1,500個單位，但其他備用設施包括鯉魚門度假村、八鄉檢疫中心和西貢戶外康樂營可提供的單位不多，可能出現幾宗個案就會滿額。

她又指，目前有3間檢疫酒店準備就緒，倘有大量密切接觸者，檢疫中心甚至酒店已經用盡，當局會考慮家居檢疫，但需要其他政府部門配套和協助。

僅餘750個檢疫單位

翻查港府公布資料所見，截至今(9日)上午9 時，竹篙灣檢疫中心、荃灣絲麗酒店、灣仔麗悅酒店及觀塘帝盛酒店，尚餘750位檢疫單位可即時使用，空置率佔整體17.3%。

青衣長康邨糞渠改裝致大廈內爆疫 再有煙囪效應

不過，現實上家居檢疫又是否可行？翻查資料顯示，自新冠疫情爆發後，本港住宅大廈疑現垂直傳播時有發生，即使非同住家人，亦隨時有感染風險，受影響的大廈住客需急獲撤離。率先引爆的包括青衣長康邨，2020年2月，同一座向不同樓層的兩位住戶，先後確診，疑與低屬單位擅改廁所接駁糞渠的排氣管有關，其他樓層同一單位的住客需緊急撤離。同年6月，瀝源邨祿泉樓多人染疫，需撤走部分單位居民。

去年1月爆發的第四波疫情，大廈垂直播毒個案亦連環發生。葵涌石蔭邨仁石樓接連有居民確診，經視察後相信部分單位曾改裝喉管，另有單位外牆喉管接駁位「生草」，懷疑有滲漏問題；緊隨其後則有佐敦白加士街金威廣埸，共錄得10人確診，患者分佈於5個單位，其中4個單位為相同座向的C室。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇視察後指，垂直式傳播或產生煙囪效應。

同月底，北角錦屏街東發大廈C座13名住客相繼染疫，經視察後相信是與共用天井有關；但疫情嚴峻，大廈播毒未完，同年2月，荃灣綠楊新邨R座出現爆發，7個單位、多達12名居民感染，相信涉及天井位深所造成煙囪效應；同年3月，西營盤均益大廈3期B座一家三口確診後，再有居於其樓上的住戶染疫，袁視察後推斷患者煮食或洗澡時，空氣向上流形成「煙囪效應」，帶病毒空氣被抽到上層單位，令住戶受感染。

大埔美新大廈出現垂直傳播，受影響居民需緊急撤離。（盧翊銘攝）

梁子超倡先用閒置檢疫酒店

本港早前「清零」多時，惟變種病毒株Omicron一攻即破。大埔美新大廈今日再增一人初步確診，其單位與另一已確診住客同座向，專家檢視後認為出現垂直傳播，需再次大規模遷離受影響住客。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，受制於本港環境，家居檢疫存有高傳播風險，「唔諗其他方法前就已經跳去家居檢疫，等於自己舉高手投降。」他認為港府已相繼下令航班停飛，海外抵港者入住的檢疫酒店陸續閒置，應考慮徵用或以公帑租用相關單位作緊密接觸者檢疫用途，與此同時，酒店的員工有相關隔離工作經驗，可便利支援，「只靠民安隊係唔夠人手。」

翻查港府第7輪指定檢疫酒店名單，共涵蓋44間酒店，提供約12,500間房間。

梁子超 (資料圖片)

梁子超續稱，倘最終檢疫酒店亦告飽和，實行家居檢疫則是「無辦法之中嘅辦法」，但需考慮檢疫人士同住家人的防疫安排，包括需否一併限制出入自由，「完全唔可出入定係可以出去補充必需品呢？」以及其相關支援，另要實行定期的醫學監測，及制定家居檢測令，免受限人士不遵安排。