強制檢測｜18處上榜　包括跑馬地沙圈、明華大廈1座及太和體育館

Omicron疫情擴散，食物及衞生局今日（10日）凌晨公布強制檢測公告，因應4宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有18個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及個案中，包括一名43歲女子、66歲美新大廈女住戶及20歲兼職女售貨員。

上榜地點包括跑馬地馬場沙圈、遴選會員廂房、太和體育館、屯門東亞大藥房、明華大廈1座等。



▼1月10日強制檢測公告詳情▼



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20歲女病人曾於崇光百貨任兼職

公告涉及的一名20歲女病人，居於屯門愛琴海岸8座。她曾於銅鑼灣崇光百貨擔任兼職售貨員，最後上班日期為2021年12月28日。由於該地點於1月5日被納入強制檢測公告，她根據相關公告，於1月8日到社區檢測中心進行檢測，結果呈初步陽性。她於同日出現喉嚨痛和流鼻水。她亦於屯門愛定商場東亞大藥房工作。初步調查顯示，她沒有接種疫苗，近期沒有外遊，亦未有到訪出現檢測陽性個案的高危地方。

感染源頭不明的20歲女子，於銅鑼灣崇光擔任兼職售貨員，去年12月28日最後上班。(資料圖片)

43歲女病人曾出席洪為民生日宴會

另一涉及的43歲女病人，居於大角咀君匯港2座，她曾與個案12838，即榮源茶行太子女王詩雅於1月3日晚上一同聚餐，其後一同出席洪為民的生日宴會。她為馬主，在上周三（5日）與兩名馬主朋友到訪跑馬地賽馬會餐廳廂房用膳，當日傍晚亦於沙圈逗留10數分鐘。她根據相關強制檢測公告於1月8日到社區檢測中心進行檢測，結果呈初步陽性。她沒有病徵，曾於2021年3月23日及4月20日，在香港接種兩劑科興疫苗。

66歲女患者居於北角空姐群組相關確診個案樓上

另一相關個案為66歲的美新大廈女住戶，居於3名北角空姐群組相關確診個案的樓上同座向單位，大家互不相識，患者曾於封區檢測時的樣本呈陰性。該66歲女住戶，於最近數日多去大快活吃早餐，曾到翠屏花園購物，本月6日曾去美豐花園蓬瀛仙館長者中心畫畫，在場的長者須送往檢疫,。另外，她亦到過8號花園Market Place、太和路「錢大媽」買肉。

相關個案為66歲的美新大廈女住戶。（鄭子峰攝）

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月10日)▼



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因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼

