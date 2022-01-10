Omicron．1.10｜洪為民生日會增20非獲邀賓客　SOGO售貨員有源頭

本港新冠病毒病患者累計增至12,935人，變異病毒株Omicron疫情惡化，昨日初步確逾20宗，包括一名銅鑼灣SOGO崇光百貨兼職售貨員，是近日第二宗感染源頭不明個案，她居屯門愛琴海岸8座，大廈昨晚圍封檢測。全國人大代表洪為民生日會出現第二名患者，她是榮源茶行太子女王詩雅朋友，周一晚9時半一同到生日會，昨日列初確診。



由國泰空姐開始、並由受感染母親擴大的群組，累計有近30人確診，並未有停止迹象，其中一個外傭分支更惡化。曾到過確診印傭出席的教會活動的另一名外傭染疫後，傳給女僱主及13歲女少主，所居住大廈大埔美新大廈D座單位爆垂直傳播，患者一家對上數層的D座單位，一名66歲不相識的婦人昨初步確診，專家發現污水管播毒，因此6樓至24樓D室單位住戶均要撤離前往檢疫。



SOGO女售貨員與父疑被國泰空少傳染 街坊揭家族藥房有防疫風險

1月11日【00:46】銅鑼灣SOGO崇光百貨女售貨員確診源頭不明，衞生署周一（10日）在疫情記者會上公布，其父在檢疫期間初步確診。患者一家在屯門友愛邨愛定商場（H.A.N.D.S）經營一間「東亞大藥房」，衞生署指追查之下，發現又一城望月樓群組第一代患者、確診編號12611的國泰航空44歲空少，曾在12月27日光顧，疑因此傳染老闆，再傳給家人。

有友愛邨街坊指，「東亞大藥房」屹立屯門數十年，因家族式經營，收費合理，深受街坊歡迎，「每日都有長者排隊配藥，成日都排長龍。」她指平日觀察店員都有戴口罩，但間中會在店內吃飯，加上人流多，相信有一定傳播風險。

《香港01》記者周一到初確診藥房老闆幾乎每日都光顧的同層茶餐廳「都城餐廳」視察，餐廳仍正常營業，門外有不少食客等外賣，有客人指已打齊三針，故不太擔心。

Omicron｜北角證券公司累計3人染疫 新增患者居美孚新邨無打疫苗

【23:40】變種病毒株Omicron來勢洶洶，本港今(10日)新增24宗確診，包括19宗輸入及5宗本地個案，由國泰空姐母親引發的北角中信證券群組繼續擴大，兩名相關人士初步陽性，港府晚上圍封荔枝角美孚新邨第五期，全廈需作強制檢測。

涉事患者是於中信證券工作的52歲男子，本身沒有接種疫苗，其兩名同事早前確診，遂於前日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，昨日檢測呈初步陽性，他期間曾到沙田帝逸酒店短暫居住。另一人則是群組源頭的同住家人，今日亦相繼中招。

《香港01》翻查日前拍攝所得的照片所見，餐廳分設戶外用餐區及室內位置，餐廳接待櫃位設有體溫測量機，在其右側附有「安心出行」。(資料圖片)

洪為民生日宴｜朱偉星無掃安心出行稱不顯眼 圖證餐廳最少有3個

【23:02】港區人大代表洪為民生日派對風波繼續發酵，賓客之一、香港電台女主持楊子矜一度被誤以為確診，最後證實虛驚一場。楊的丈夫、家庭醫生朱偉星今早(10日)在電台節目承認當日宴會未有使用「安心出行」，解釋因二維碼所在位置亦不顯眼，且無人提醒其使用；事件亦揭示或隨時有更多現場人士違規。



不過，據《香港01》日前拍攝所得的照片所見，餐廳入口最少設有3個「安心出行」二維碼，即使現場賓客眾多，入場量度體溫時亦理應發現及可即場掃描二維碼。根據防疫規例第599F章，倘涉及未有掃瞄安心出行，最高可被罰款1萬元，或繳付定額罰款5,000元解除刑責。

▼1.10政府圍封美孚新邨第五期蘭秀道5-7號強制檢測▼



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【22:04】衞生署衞生防護中，居於封區檢測美孚新邨第五期的初步確診患者為一名52歲男病人，他是於北角中信証券股份有限公司工作，最後上班日期為1月5日，他是個案12825和12880的同事，即公司累計有3人染疫，均屬於國泰空姐母親擴散群組。

他沒有接種2019冠狀病毒病疫苗。由於被界定為個案12825的密切接觸者，他1月8日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫。他於1月9日出現喉嚨痛和咳嗽，同日檢測結果呈初步陽性。

疫苗｜外地打針人士返港不能預約打第三針 即日籌只限60歳或以上

【21:13】Omicron疫情在本港蔓延，市民紛紛前往打針加強保護，有接種中心現人龍，政府今日（10日）宣布，明天起只會向60歲或以上合資格人士派發「即日籌」。有在外地接種兩劑新冠疫苗人士向《香港01》表示，本來要在港打第三針，惟不能在網上系統預約，需直接到中心打針，但政府收緊即日籌，令他更難打第三劑疫苗。

當局表示，其他有特別情況而網上預約系統服務未能涵蓋的個別人士，可前往社區疫苗接種中心，中心職員會預留少量接種名額，安排為其接種疫苗。

封區檢測｜美孚新邨第五期7時圍封 一名初步確診患者曾居住

【19:05】政府公布自晚上7時起限制荔枝角美孚新邨第五期蘭秀道5-7號為「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（11日）上午約7時完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

疫苗｜3長者健康中心今起可即場接種 打針婆婆：要湊孫驚惹佢哋

【18:19】衞生署為鼓勵和方便長者接種新冠疫苗，轄下三間長者健康中心，包括藍田長者健康中心，西營盤長者健康中心，將軍澳長者健康中心，在即日(1月10日)起為所有65歲或以上人士即場接種科興疫苗，而接種人士無須預約。



藍田的長者健康中心直至下午4時，職員表示仍有疫苗可供接種，而亦未有在外排隊接種疫苗的情況。有剛接種疫苗的長者表示其實不太害怕疫苗的副作用，反而更擔心會傳染給孫兒。

上兩次都係有少少發燒啫，我驚死多啲，我仲有孫仔孫女要湊，佢地仲細又冇得打針，驚惹到俾佢哋。 李婆婆

Omicron｜置地廣場Dior男裝部售貨員染疫 住安寧花園被外傭感染

【17:49】變種病毒Omicron肆虐，由國泰空姐為源頭的群組再有人初步確診。一名居住安寧花園的32歲女士染疫，同住的外傭曾出席北角教會活動，其後確診。患者在中環置地廣場Dior做售貨員，該家庭暫有三人中招

另一名初確診人士，其家人與空姐母親到過陸田園餐廳小廚，患者在羅兵咸永道會計師事務所工作，曾到黃大仙拜神，及在星格流行音樂學院與十多人一同練歌。

中信證券再有一名52歲男子初步確診，本身沒有接種疫苗，他曾居住帝逸酒店，在相關日子入住的住客需要檢測；另一名中信證券婦人的16歲女兒亦初步確診，她在嘉諾撒聖方濟各書院上學，曾在天后補習及北角和富中心用膳。

洪為民生日會｜跟王詩雅同出席女馬主確診 衞生署：出席達214人

【17:12】洪為民生日宴的關鍵人物王詩雅（#12838），她的友人、43歲女馬主（#12962）今日同告確診。二人在出席生日宴前曾到西營盤干諾道西115號「飲嘢及食小食」。張竹君表示，當日共有5人到西營盤餐廳聚會，而洪為民生日宴的賓客名單增至214人。

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密切接觸者檢疫期降至「14+7」 只剩900個疫單位 800多人待送檢

【16:57】張竹君醫生表示，近日多了確診個案，送檢人數急劇上升，對檢疫中心設施構成壓力，加上Omicron潛伏期比較短。經過諮詢專家顧問團後決定縮短檢疫期7天至14天。從今日開始公佈的個案，即#12941後，相關密切接觸者由最後一日接觸開始計，更新為14日隔離檢疫，之後在家自我監測。在第19日自行去社區檢測中心檢測。

SOGO女售貨員父親初步確診 源頭疑與望月樓國泰空少有關

【16:33】本地增一宗無源頭個案，昨天初確診的銅鑼灣崇光20歲兼職售貨員（#12945），在屯門藥房工作。今發現她父親也是初陽個案，爸爸比佢更早開始發病，1月1日已開始發燒及咳，一家住愛琴海灣第8座，父親檢疫期間曾不適，被送往屯門醫院，測試後初陽，Ct值26.4。與家人住，主要活動範圍在東亞大藥房，地址為愛定商場215號。

早前確診的國泰機師（#12611）曾於去年12月27日到藥房買東西，張竹君表示，兩者或有機會有關連要等全基因測試，睇下同群組是否相關。

消息：公務員必須在2月16日前接種疫苗 否則不能上班

【16:10】新冠肺炎疫情嚴重。據了解，政府將規定所有公務員要在2月16日前接種疫苗，否則不能上班，《香港01》正就事件向公務員事務局查詢。另外，有部份機構表示會將跟從或研究政府做法，要求員工須接種疫苗才可進入公司範圍，包括市建局、旅發局。

翻查資料，早前國泰、港鐵亦曾發出通知，要求員工必須在限期前打針，並拒絕再接受以檢測證明作代替。

新冠肺炎疫情嚴重，政府早前宣布擴大疫苗氣泡，並在下月24日落實。（資料圖片）

洪為民派對︱王詩雅43歲染疫友人為女馬主 任港澳深圳市僑聯會董

【14:10】洪為民生日宴餘波未停，昨日（10日）再多一名出席者初步確診，涉事的43歲女子，隨榮源茶行太子女王詩雅一同前往派對，洪為民直言：「我都唔知佢會嚟」。



初陽女子於1月5日晚上曾到跑馬地賽馬場，據了解曾與出賽馬「機緣巧俠」的馬主參與活動，她本身亦是馬主之一。翻查資料，「機緣巧俠」的馬主為「新劍俠團體」，當中連同經理人，一共有8人，包括3名女士，其中2人資料均與現有資料不符，只有港澳深圳市僑聯聯宜會會董陳穎沁與資料相近，消息指陳為涉事的初步確診女子。

疑為初陽者的陳穎沁（港澳深圳市僑聯聯誼會圖片）

消防處上周辦午宴 逾百人出席包括處長梁偉雄 稱嚴守防疫規例

【13:30】消防處上周二（4日）在尖沙嘴消防局的會址內舉辦午宴，據悉，午宴有逾百人出席，當中包括消防處處長梁偉雄、建築署署長何永賢、警務處、民政署及食環署代表。消防處回覆查詢表示，當日僅邀請會員及少數嘉賓出席，強調所有參與人士在非進食時均有佩戴口罩，但未有回應出席人數。

洪為民派對｜楊子矜首開腔：我不是一個到處跑的人 籲勿參與派對

【13:02】上周曾出席港區人大代表洪為民生日宴會的香港電台女主持楊子矜，一度對新冠病毒檢測呈初步陽性，其後證實非真正受感染，而是檢測樣本受疫苗病毒株污染所致。



楊子矜目前仍在北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，她今日（10日）在港台節目《新紫荊廣場》強調「我不是一個到處跑的人」，但即使正常生活也有機會染疫，形容自己屬不幸中的大幸。她呼籲市民不要參與派對，以免受高漲氣氛影響而鬆懈，妨礙抗疫工作。

疫苗｜1.21起新增24個打針點總覽 接種中心即日籌明起只派予長者

【12:34】Omicron疫情持續，政府亦計劃2月24日擴大疫苗氣泡。政府今日（10日）表示，由1月21日起，由醫管局提供科興疫苗接種服務的普通科門診診所，將由2間增至24間。另外，兩間新增的社區疫苗接種中心，即教育局九龍塘教育服務中心以及九龍灣體育館，亦會於同日投入服務，提供復必泰疫苗接種服務。政府指，相關預約服務由1月18日上午9時開始。

▼1.7港台普通話台主持楊子矜初步確診▼



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外傭檢疫｜青衣華逸酒店加推150房 房價加50元 僱主明早可搶房

【12:15】外傭檢疫設施供不應求，勞工處今日（10日）宣布2月1日起，青衣華逸酒店將額外加推150個房間，作外傭檢疫用途，亦即該酒店的外傭檢疫房間將增至650間，但每晚房價將增加50元，至700元一晚。外傭僱主和職業介紹所明日（11日）上午10時起，可在酒店的網上預約系統預訂房間。

青衣華逸酒店將額外加推150個房間，作外傭檢疫用途。（華逸酒店網頁圖片）

停課｜學者倡政府在減少上班上學人數下功夫 籲公眾減農曆年聚會

【11:48】大學研究發現，若市民社交接觸程度維持聖誕及元旦假期水平，由Omicron引起的第五波疫情將有逾300萬人受感染、超過17萬人得重症；但若社交接觸程度減少至疫情最低點，則大大減得第五波疫情傳播風險，屆時有約1,100人受感染，其中約50人得重症。負責研究的學者指出，要減低社交接觸人數，下一步應在工作或返學上「下功夫」，一旦疫情未能有效受控，有需要呼籲市民在農曆新年減少活動。

洪為民派對｜朱偉星認無掃安心及展示針卡 反駁：你哋咁守法?

【11:45】港台普通話主持楊子矜早前出席洪為民生日派對後檢測呈「假陽性」，其醫生丈夫朱偉星今（10日）在電台節目中坦承，當日進入生日會時並無掃「安心出行」，亦無人檢查其新冠疫苗接種紀錄，被質疑當晚宴會無守法時，他反駁「你哋咁守法㗎?」



他早前於化驗所的廁所內替妻子取樣本檢測出現「假陽性」，分析後疑受疫苗污染。朱偉星懷疑是近日衞生署提供的針頭改變所致。

楊子矜（左）感謝家人體諒及支持。（楊子矜fb圖片）

防疫措施｜演出業協會料逾百場演唱會取消 損失逾兩億元冀獲資助

【10:25】變種病毒Omicron殺入香港，政府收緊社交距離措施，所有表演場地再度關閉。香港演出業協會副主席許冰心今日（10日）在港台節目《千禧年代》表示，估計有逾百場演唱會受影響，門票收入損失逾兩億元，連同業界墊支的租金和製作費也無法收回，直言業界承受好大壓力，希望政府推出防疫基金支援業界。

許樹昌強調疫情絕未受控 百人派對名單不全或有人染疫後社區遊走

【09:27】新冠病毒疫情持續蔓延，本港三日內出現兩宗源頭不明個案。政府專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（10日）在港台節目《千禧年代》表示，確診個案仍在增加，即使大部份找到感染源頭，但擔憂灣仔百人生日派對因出席名單不全，有人或受感染仍在社區遊走，強調目前疫情絕對未受控。



他又指，如有個案一直找不到感染源頭，政府要及早決定需否再收緊防疫措施，包括考慮延長學校的農曆新年假期，以及實施公務員在家工作。

▼1.9大埔美新大廈D室居民撤離檢疫▼



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封區檢測｜屯門愛琴海岸8座完成強檢 無人確診

【06:31】因應多宗新冠肺炎Omicron變種病毒初步確診個案，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），於昨晚（9日）７時及9時先後對三幢大廈展開圍封檢測，包括大角咀君匯港2座、屯門愛琴海岸8座及大埔舊墟美新大廈。當局今晨宣布愛琴海岸8座，沒有發現陽性檢測個案。

國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

▼1月10日強制檢測公告詳情▼



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強制檢測｜18處上榜 包括跑馬地沙圈、明華大廈1座及太和體育館

【04:16】Omicron疫情擴散，食物及衞生局今日（10日）凌晨公布強制檢測公告，因應4宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有18個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及個案中，包括一名43歲女子、66歲美新大廈女住戶及20歲兼職女售貨員。

上榜地點包括跑馬地馬場沙圈、遴選會員廂房、太和體育館、屯門東亞大藥房、明華大廈1座等。

▼洪為民生日宴初確診43歲女子行蹤▼



▼1.9 旺角花墟疫下年花市況▼



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▼1.9外傭到維園草地享受假日▼



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▼洪為民生日派對，有確診者出席，涉事餐廳內部環境▼



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昨日總覽：Omicron．1.9｜洪為民生日會再有賓客染疫 11出席官員全被禁復工

Omicron｜國泰空姐母親跳舞群組衍生5條傳播鏈 近30人已中招

洪為民生日宴｜與王詩雅同赴宴女子初確診 荃灣有線電視大廈上班

洪為民生日會｜與患者同廂房馬主今入場被勸離 馬會申閉門作賽

洪為民生日宴｜陳茂波籲打針掃安心：每個抗疫環節要每個市民配合

洪為民派對︱政府：11名官員須在家繼續隔離 完成強檢才可復工​

洪為民生日宴│許正宇、蕭澤頤等提早放疫監 料毋須以年假抵檢疫

▼1.8數名官員及立法會議員離開竹篙檢疫中心▼



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銅鑼灣崇光百貨20歲兼職女售貨員初步確診 上周日光顧大埔壽司郎

大埔美新大廈爆疫 初確診患者單位疑加套廁中招 6至24樓D室撤離

消息：大埔美新大廈疑垂直傳播 患者同座向住客驗出病毒

疫情｜袁國勇：大埔美新大廈現垂直傳播 6樓以上D室住戶撤離檢疫

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SOGO售貨員染疫列第二宗源頭不明 專家促本周中前決定是否停課

▼1.9衞生署人員及袁國勇到大埔美新大廈調查大廈傳播▼



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Omicron│維園外傭聚集人數大減 印傭聞教會群組驚呼：Oh My God

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防疫｜物流成本升外國貨難抵港 旺角花墟年花恐清一色 店主哀嚎維園年宵恐添變數檔主感悲觀 物流及薪金成本升 年花料加價兩成強制檢測｜八間社區檢測中心延長服務至晚上10時 可即場登記

▼1.7晚市禁堂食首晚市民買外賣▼

