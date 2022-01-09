洪為民派對︱43歲初確女不在賓客名單　洪：我都唔知佢會嚟

港區人大代表洪為民生日宴爆疫。衞生防護中心今日（9日）公布，該生日宴再有一名出席嘉賓初步確診。患者是一名43歲女子，她是原先確診者、榮源茶行太子女王詩雅的友人，出席宴會前兩人與數位朋友一同在其他地方「飲嘢」，但名字不在出席賓客名單內。

洪為民回覆《香港01》查詢指，已經得悉此事，並承認該女子不在其邀請之列，「我都唔知佢會嚟」，不過作為主人家，他也不可能完全掌握有什麼人曾經出現，尤其只是短暫現身的人。



張竹君：不確定有多少「朋友嘅朋友」去過

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於衞生防護中心取得的洪為民生日宴會名單，由主辦單位提供，但該人士並非獲邀者，「暫時都唔肯定有幾多人去過，係名單上朋友嘅朋友嘅朋友。」她呼籲出席過宴會的人盡快聯絡衞生防護中心。

「不幸中之大幸」的是，該名女子與王詩雅一樣在晚上9時半後到場，故緊密接觸者的界線仍定在晚上9時半後，所以檢疫的名單沒有擴大，昨日提早「放疫監」的一眾政要，暫時不用再被當成緊密接觸者重新入營檢疫。

不過今次事件，反映該派對出席人士未被全面追蹤，可能有「走漏」的情況。據張竹君所指，現時出席名單共有192人，已找到181人，但一些只短暫出現的人，衞生防護中心或難以追蹤，實際在場人數可能更多。

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



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洪為民：認識該女子 但不知她會前來

洪為民向《香港01》記者表示，自身知道該名43歲女子身份，但基於私隱緣故不便透露。他指這類生日宴會活動，不時都會有人只前來打個招呼，但不會坐下來用膳，「我都見有一啲人，我並無邀請到，但我又認識嘅；亦都有一啲唔算認識，事後問返先知係邊位。今次呢一位（初確43歲女子）我算係認識嘅，但我都唔知佢會嚟。」

洪為民指，宴會經常都有這種情況，「比如我請咗一個人，佢又帶埋佢朋友嚟打個招呼。咁我都冇辦法唔俾佢入嚟吧？又唔會佔咗我一張枱。」他慨嘆，該生日宴會本身是一件平常、開心的事，但因疫情演變至今日的狀況。