Omicron｜印傭群組擴大　僱主少主同染疫　1月3日看張敬軒演唱會

早前受染疫空姐母親（#12754），其接觸過的印傭（#12805）曾到北角海景大廈的教會近百人跨年崇拜，現已逾百人檢疫，昨日發現第四位、居於大埔舊墟美新大廈的印傭（#12854）確診。而今日（8日）衛生署公佈，其僱主及僱主孩子一同初步確診，該僱主曾1月3日到過張敬軒演唱會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，演唱會期間一般都有戴口罩，但所有曾出席人士都需強制檢測。



衞生防護中心1月8日下午舉行記者會，公布37宗確診個案，30宗個案為輸入、1宗本地源頭不明（個案12872）、6宗輸入相關連。

而教會印傭群組繼續擴大，其中蔓延至其僱主一家人。該印傭與僱主住大埔美新大廈，她在北角教會跨年倒數及留宿兩晚後，於1月2日回到大埔住處，與僱主一家接觸後，其僱主及僱主13歲的小朋友今日亦初步確診。

本港相繼有外傭染疫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，情況令人憂慮。(資料圖片)

該僱主的13歲孩子就讀大埔南亞路德會沐恩中學，1月3日留在家中，曾1月4日到校上學，期間與一位同學午膳，之後曾到補習中心，該名同學及補習中心的導師現均需強制檢測。隨後，1月5日曾接受測試，結果呈陰性，留在家中一天後直至1月7日被送往檢疫中心.，期間發燒並送院，最後測試結果為陽性。

另外，這名印傭的僱主亦發燒，送院檢測後初步呈陽性。這位女士任文職，上班地方位於牛池灣嘉峰臺5A舖後面地產公司。她於1月3日曾到彩虹幸福餐廳午餐，晚上7時曾到餐廳「湯加」。接著曾到張敬軒演唱會，與丈夫坐46段20行，同場觀眾要接受強制檢測。而衛生防護中心傳染病處主任張竹君又指暫時未有演唱會觀眾數字，正聯絡主辦方面了解，但相信難度不大。她後來1月5日再次到過幸福餐廳。