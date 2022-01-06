防疫措施｜酒吧周五起閂兩周　聯會冀補償：防疫漏洞要業界埋單？

Omicron入香港社區，第五波疫情一觸即發，政府明日（7日）起收緊防疫及社交距離措施，酒吧須關閉至少14日。香港持牌酒吧會所聯會今日（６日）發聲明，批評港府未有汲取第三波經驗，再次出現外防輸入漏洞，直言酒吧業界連月在防疫限制經營已苦不堪言，對政府無預警及無諮詢下「一刀切」停酒吧感憤怒無奈，直言無理由每次都要業界「埋單」，促港府補償停業期間的租金及員工開支。



酒吧業界疫情期間已不只一次被勒令停業。（資料圖片)

再現外防輸入漏洞政府責無旁貸 聯會：白毀了業界長時間以來的犧牲

香港持牌酒吧會所聯會指，酒吧業界連月來在防疫限制下營運已苦不堪言，「每次也停得快，放得慢」，而是次港府未有汲取第三波經驗，再次出現外防輸入漏洞，政府責無旁貸，卻在毫無預警或諮詢下，再次「一刀切」要求關閉酒吧，是「白毀了業界長時間以來為疫情作出的犧牲」，直言感憤怒及無奈，亦對14天後能否重開感不樂觀。

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酒吧業界這兩年來經歷了最長時間的停業及打壓， 每次也停得快，放得慢。對於這次再次被勒令停業14天後是否能得以重開， 完全不樂觀。 香港持牌酒吧會所聯會

聯會表示，明白政府政須急切控制疫情，但不應在官員毋須問責下，「一次又一次白白要業界埋單」，強烈要求港府補償停業期間的實際租金及員工工資。